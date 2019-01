Ivana Mrazova, la misteriosa dedica a Luca Onestini scatena la curiosità dei fan

Gli concorrenti del “Grande Fratello Vip 2” Luca Onestini e Ivana Mrazova sono ritornati alla ribalta della cronaca non tanto per i rispettivi impegni professionali, bensì per un recente post pubbliato dalla modella sul noto social network di condivisione d’immagini Instagram, che ha scatenato la curiosità dei fan.

L’ex tronista del dating show di Maria De Filippi e la bella modella ceca si sono conosciuti nella casa di Cinecittà del “Grande Fratello Vip 2“, un lungo periodo passato fianco a fianco che ha dato loro modo di conoscersi bene, quindi appena usciti dalla casa e a riflettori spenti, hanno iniziato la loro love story, che ancora oggi va a gonfie vele.

Ivana Mrazova è in dolce attesa?

In diverse occasioni sia Luca che Ivana hanno parlato di volersi sposare e mettere su famiglia, ecco perché le scritte da Ivana nel suo ultimo post su Instagram hanno insinuato il dubbio ed alimentato la speranza dei fan. A corredo infatti di una bella foto della modella e di Luca, la Mrazova ha scritto: “Tu sai, auguri amore“,

Ma a catalizzare l’attenzione dei follower è stato un ashtag posto subito dopo cioè “#piccolibombercrescono“, che potrebbe lasciar intendere che i due ex gieffini hanno in cantiere una bella novità, insomma tutto lascerebbe intendere che presto potrebbe arrivare l’annuncio tanto atteso dai fan. Ed ad avvalorare tutto ciò anche il commento di Luca: “Noi sappiamo“.

Insomma cosa sta accadendo tra Luca e Ivana? I due ex gieffini hanno passato le vacanze natalizie separati, infatti lei è volata in Repubblica Ceca per stare accanto alla sua famiglia, mentre l’ex tronista è rimasto a Milano per condurre i suoi programmi radiofonici su Radio Zeta e RTL 102.5.

Inutile dire che le parole della modella croata hanno scatenato la curiosità dei follower che senza andare troppo per il sottile hanno chiesto apertamente alla Mrazova se fosse in dolce attesa, ma la replica è subito arrivata dicendo: “No, non è incinta“. Quell’ahstag “piccolibombercrescono” si riferirebbe semplicemente al compleanno dell’ex tronista che è nato il 1° gennaio 1993.