Ivana Icardi, la replica dopo le accuse di Luca Onestini

Nei giorni scorsi, Luca Onestini ha attaccato duramente Ivana Icardi e adesso quest’ultima gli ha risposto per le rime. Alla base di tutto vi è Gianmarco Onestini, fratello di Luca. Gianmarco e Ivana, sorella del calciatore del Paris Saint Germain, Mauro Icardi, si sono conosciuti nella casa del “Grande Fratello“, durante l’ultima edizione.

Tra loro è nata subito una bella sintonia che in molti credevano potesse sfociare in una vera e propria storia d’amore. Le cose poi non sono andate per il verso giusto e adesso Gianmarco è impegnato nell’edizione spagnola del “Grande Fratello”, ovvero il “Grande Hermano Vip“. E proprio adesso che Onestini è impegnato nel reality show, la Icardi è tornata a parlare di lui.

Ciò ha scatenato le ire di Luca, l’ex tronista di “Uomini e Donne” ed ex concorrente del “Grande Fratello Vip“, ha accusato Ivana di farsi pubblicità e tornare alla ribalta, sfruttando la presenza di Gianmarco al “Grande Hermano Vip”. Luca Onestini ci è andato giù pesante, utilizzando termini come “buffona” e dichiarando che Ivana altro non fa che sfruttare la notorietà di Gianmarco.

Difronte alle accuse che le sono state mosse, la Icardi non è certo rimasta in silenzio e ha risposto a Luca per le rime. Attraverso delle Instagram stories ha tuonato: “Caro Luca, se hai qualcosa da dirmi, dimmelo in faccia, non ricorrere ai social solo per un pò di notorietà. Quanto ti piacerebbe essere al posto di tuo fratello, che è il tuo burattino. Lo sappiamo tutti che sono tutte cose che avete organizzato a tavolino per avere un pò di visibilità!“.

Insomma Ivana Icardi non le ha certo mandate a dire a Luca Onestini e anche le sue accuse sono state altrettanto pesanti, dichiarando addirittura che Gianmarco altro non è che un burattino nelle mani di suo fratello e che le loro mosse sono studiate a tavolino. Chissà se Luca non decida di risponderle ancora e soprattutto chissà cosa ne penserà Gianmarco una volta terminato il reality.