Ivana Icardi contro Wanda Nara: "Sei sfacciata e senza ritegno!"

Cosa ne pensa l’autore

Petra Ambrosini - Sicuramente tra Wanda Nara e la sorella del marito Ivana Icardi non scorre buon sangue, come testimoniato dall'ex concorrente del "Grande Fratello Vip". A mio avviso è da considerare apprezzabile il fatto che Wanda non sia mai intervenuta per screditare la cognata o gettare ulteriore carne al fuoco e non abbia mai risposto alle accuse.