Ivana Icardi attacca Gianmarco Onestini: "Usa il mio nome per farsi pubblicità"

Durante l’ultima edizione del “Grande Fratello 16“, condotto da Barbara D’Urso, in molti hanno sperato di vedere sbocciare una storia d’amore tra Ivana Icardi e Gianmarco Onestini. Entrambi nella Casa si sono trovati immediatamente in forte sintonia, a tal punto da convincere la sorella di Maurito a separarsi da Luis Fabián Galesio.

L’esperienza per Ivana Icardi nel reality show è durata poche settimane, terminando così la conoscenza con Gianmarco Onestini. L’argentina però ha mostrato fin da subito forte attaccamento nei confronti del giovane, entrando nella casa per dichiararsi a lui. Tuttavia, a gran sorpresa, Gianmarco ha respinto ogni tipo di avance da parte di Ivana.

Le parole di Ivana Icardi

A oggi Gianmarco Onestini sta partecipando al “Gran Hermano“, e durante una chiacchierata con i suoi compagni di viaggio ha dichiarato di aver immediatamente troncato la storia sul nascere. Parole non molto apprezzate da Ivana Icardi, che intervistata da “Novella 2000” decide nel rispondere alle dichiarazioni del gieffino.

Ivana Icardi sottolinea che non è mai iniziato nulla di serio con Gianmarco Onestini, accusandolo nel aver montato una storia assurda. Svela di essere entrata nella Casa del “Grande Fratello” solamente per parlare con lui, ma in quella circostanza afferma di non aver mai parlato di amore o sentimento.

Ma le sue dichiarazioni non si fermano qui: “Mi sta facendo passare per una matta. Quando ho ascoltato questa cosa sono rimasta senza parole. Ma come potrei minimizzante pensare di stare con uno che parla ancora di me, quando sa benissimo che non c’è stato nulla? Credo che per l’ennesima volta stia cercando di farsi pubblicità sfruttando il mio cognome”. Rivela che grazie a questa pubblicità si è conquistato il terzo posto nel GF, e secondo lei vuole adottare la stessa strategia per andare avanti anche nell’edizione spagnola.