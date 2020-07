Ivan Cottini si candida per "Uomini e Donne", sarà il primo tronista in carrozzina

Ivan Cottini è un ballerino di 35 anni che ha partecipato a “Ballando con le stelle“, si è esibito sul palco del teatro Ariston presenziando al “Festival di Sanremo” e da 7 anni a questa parte combatte con una malattia, la sclerosi multipla, che lo costringe a stare in carrozzina a rotelle. Ivan è un ragazzo forte, dinamico e soprattutto che non si lascia abbattere da ciò che gli è capitato.

La sua intraprendenza e pragmaticità la si evince anche dal fatto che si è candidato come nuovo tronista a “Uomini e Donne“, per la prossima stagione. Dalle pagine di “Libero quotidiano“, grazie ad un articolo di Roberto Alessi, Ivan si è proposto a Maria De Filippi chiedendole ufficialmente la possibilità di poter cercare l’amore in televisione.

Il ballerino ha lanciato un vero e proprio appello a Queen Mary: “Sono pronto per il trono“. Cottini è pronto a rimettersi in gioco dopo che la sua storia d’amore con Valentina è giunta al capolinea e secondo i bene informati, la motivazione sarebbe da ricondurre al fatto che il ballerino dedica molto tempo alla danza e dunque assente nella coppia.

Indubbiamente, se la De Filippi dovesse accettare la sfida sarebbe la prima volta che vediamo un tronista in carrozzina a rotelle, ma si sa Maria è avvezza al cambiamento e a sperimentare cose nuove, come accadde qualche anno fa con il trono gay. D’altronde tutta la carriera di Queen Mary è costellata da esperimenti televisivi che nella maggior parte dei casi, si sono rivelati la mossa vincente.

C’è da aggiungere poi che il trono classico nell’ultima annata non ha brillato per niente, con ascolti in netto calo. Se dovesse esserci Cottini in trasmissione, sicuramente la curiosità sarebbe tanta e lo share potrebbe tornare a crescere. La sfida è stata lanciata, sicuramente la De Filippi ne terrà conto e allora non resta altro che attendere l’inizio della messa in onda della prossima stagione, che sarà a settembre, per vedere se Maria ha o meno accolto la richiesta del ballerino.