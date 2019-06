Iva Zanicchi riprende la Dieta Lemme: “Ho perso sette chili in due settimane”

Con l’arrivo dell’estate, si sa, tutti vogliamo rimetterci in forma e ritrovare il nostro equilibrio fisico, e i personaggi del mondo dello spettacolo non sono certo da meno. Stiamo parlando nello specifico di Iva Zanicchi, reduce dalla sua recente esperienza nei panni di opinionista durante l’ultima edizione del “Grande Fratello“, il seguitissimo reality show condotto da Barbara D’Urso.

La nota cantante ha deciso infatti di rimettersi a dieta, affidandosi ancora una volta alla tanto contestata Dieta Lemme. La Zanicchi si è infatti rivolta nuovamente ad Alberico Lemme, il noto farmacista spesso criticato per il suo carattere decisamente irriverente e provocatorio. A quanto pare, dopo poco tempo, la Zanicchi ha già ottenuto i primi risultati: in due settimane ha perso più di 7 chili.

Un risultato che invoglia la cantante a persistere con la suddetta dieta, nonostante questa comporti sacrifici e rinunce e considerando il fatto che la Zanicchi è sempre stata una buona forchetta. Tempo fa l’opinionista del “Grande Fratello” si era già rivolta ad Alberico Lemme per rimettersi in forma, ma aveva rinunciato dopo qualche giorno. Adesso, complice l’esperienza che li ha accomunati al “Grande Fratello”, la cantante di “Zingara“ ha deciso di riprovarci, ottendendo in pochissimo tempo degli ottimi risultati.

“Sto seguendo una dieta rigorosa, terribile, non ricordo neppure i nomi delle persone. Ma in due settimane ho perso sette chili e mezzo”, ha raccontato Iva Zanicchi, ospite a “Porta a porta“, durante la puntata dedicata all’alimentazione andata in onda lo scorso martedì 18 giugno. “Sto seguendo la dieta Lemme ma io non mangio la pasta a colazione come fanno gli altri. L’ho subito avvertito a riguardo: non faccio una cosa del genere e così mangio altro, tipo le fragole”.

I punti forti della dieta Lemme sono sicuramente l’eliminazione del sale, oltre che dello zucchero, del pane e del latte. Importantissimi poi gli orari in cui si mangia, non bisogna mai sgarrare gli orari dei pasti.