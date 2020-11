Iva Zanicchi positiva al covid: ecco a chi l’ho trasmesso

Il Covid colpisce un altro vip, la famosa Iva Zanicchi che da casa sua dichiara di stare abbastanza bene ma conferma che il covid è “una brutta bestia” e le ha dato un bel “cazzotto”.

Sul suo profilo Instagram si fa vedere in un filmato dove con guanti e mascherina conferma che anche se alla veneranda età di 80 anni non ha perso l’allegria e vuole lottare contro il virus e uscirne vincitrice. Iva si è sempre dimostrata forte e solare e ci fa piacere vedere che anche in questo caso non ha perso la sua grinta.

Solo una cosa l’ha davvero amareggiata, il fatto di aver trasmesso il virus a sua sorella, questo, ammetta la Zanicchi, l’ha davvero amareggiata.

Come si è accorta Iva di avere il covid? Lei risponde cosi:” dei dolori strani alle articolazioni, che solitamente non avevo. Mi sono misurata la febbre: avevo 37.5 e ho capito subito che poteva essere il virus. Ho fatto il tampone ed è risultato positivo”.

” Qui ospedale Zanicchi?”la grande Iva non perde la sua ironia e continua a dichiarare: “Non bisogna prenderlo sottogamba, è una brutta roba. L’importante è che uno abbia la respirazione buona, questa chiusura che ho oggi passerà sicuramente. Sono in casa, e comunque non sono da sola: c’è il mio compagno, i miei due fratelli che vivono con me. Siamo un po’ tutti infetti in questa casa: quando rispondo dico : qui ospedale Zanicchi, i letti sono tutti occupati”

Tutto si può dire ma non che il covid le abbia tolto il suo splendido senso dell’ironia.