Iva Zanicchi nel panico, situazione disastrosa: "Vigili del Fuoco, è la fine del mondo"

Iva Zanicchi ha vissuto momenti di forte tensione a causa di una bomba d’acqua che si è abbattuta sulla sua abitazione. Questi momenti tesi e complicati sono stati ripresi con tempismo dal marito che ha così potuto testimoniare quanto l’artista si è impegnata nel risolvere quello che poteva degenerare in un vero e proprio disastro.

Con le gambe completamente a mollo in un lago si acqua piovana, ecco che l’aquila di Ligonchio ha tirato fuori i suoi artigli e, con la sua solita grinta, ha preso la situazione in mano cercando di rimediare come poteva a quello che, in pochi minuti di pioggia e grandine, rischiava di fare danni seri.

Iva Zanicchi alle prese con grandine e pioggia forte

Sempre nel video girato dal marito Fausto, insieme a lei da una vita e ancora una coppia innamorata e affiatata, si sente la Zanicchi commentare l’accaduto: “Pochi minuti, dieci minuti di pioggia e grandine e guarda qua che disastro! Io ora chiamo i pompieri. Si son chiusi tutti i tombini, è stata la fine del mondo. Dieci minuti di buio pesto e ora invece è così, è tornato il sole”, presa da un momento di panico.

Anche su Instagram, dove ha pubblicato il filmato, ha voluto rimarcare quanto sia stata improvvisa e violenta l’ondata di mal tempo: “Incredibile quanta acqua e grandine! Ecco la situazione davanti al mio garage… anche da voi brutto tempo? Un bacio a tutti”, senza dimenticarsi mai dei suoi followers che la seguono sempre con tanto affetto e stima nella sua interminabile carriera.

Sempre nei fotogrammi immortalati grazie al marito, Iva è terrorizzata anche per il suo cagnolino e fa notare: “Guarda anche il cane come si è spaventato”. Sempre accanto a lei il marito Fausto che la segue e la sostiene da una vita, poche settimane fa sul settimanale “Grand Hotel” ha spiegato quanto il loro legame sia ancora molto forte: “Fausto e io stiamo bene così, ci sosteniamo, ci nutriamo… cioè, lui nutre me perché è un cuoco sopraffino. Dopo quarant’anni insieme ridiamo ancora moltissimo. Non è già “tanta roba”, come dicono i ragazzi di oggi?”.