Iva Zanicchi: "Incito mio marito ad andare con altre donne"

Iva Zanicchi, la popolare cantante di “Zingara” si ritrova spesso al centro delle notizie di gossip a causa delle sue dichiarazioni piuttosto eccentriche e bizzarre. Stavolta però sembra proprio che l’Aquila di Ligonchio, si sia spinta oltre lasciandosi andare a dichiarazioni che hanno lasciato tutti a bocca aperta.

Intervistata dai conduttori di “Un Giorno da Pecora“, il programma radiofonico in onda su Rai Radio 2, Iva Zanicchi ha parlato della sua relazione con il marito Fausto Pinna, di dieci anni più giovane di lei. Durante la trasmissione la Zanicchi ha dichiarato ai conduttori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, di spingere il marito ad andare con altre donne.

La sua bizzarra affermazione è stata poi motivata dal fatto che la Zanicchi dichiara di non essere più attiva sessualmente e che per questo motivo spinge il marito a cercare appagamento fuori dal tetto coniugale. “Io sono sana e sono ‘olimpionica’: ne faccio una ogni quattro anni…” – ha esclamato ironicamente Iva Zanicchi – “Il mio compagno? Ha dieci anni meno di me, è un uomo sessualmente molto potente”.

Per Ia nota cantante, che tra poco spegnerà 80 candeline, non è quindi un problema che il marito sia insieme ad altre donne. Per lei la gelosia non è un problema, a tal punto di incitare il marito a cercare altrove. Ha inoltre dichiarato in trasmissione che lei si sente quasi come se fosse una mamma nei confronti di suo marito Fausto Pinna.

Durante “Un Giorno da Pecora“, Iva Zanicchi ha poi aggiunto che nonostante la sua età, lei sente di avere ancora una gran voglia di lavorare e che per questo le piacerebbe molto tornare sul palco di Sanremo. “Non ci vado, non ci posso andare, non mi vogliono” – ha dichiarato parlando del fatto che, a suo dire, non le permettono di tornare sul palco dell’Ariston.