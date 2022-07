Iva Zanicchi, dramma della Marmolada, solo ora si viene a sapere: "Mia figlia era lì"

Ascolta questo articolo

Tutti in Italia conoscono la cantante Iva Zanicchi, una delle personalità più amate nel nostro Paese. In questi mesi la vip ha fatto molto parlare di sè in quanto diverse volte si è scagliata contro il Governo per la gestione della pandemia di Covid-19. Secondo quanto disse all’epoca la Zanicchi l’Esecutivo, che era presieduto allora da Giuseppe Conte, avrebbe a dir poco sbagliato tutto. Tra l’altro come i followers ricorderanno anche la Zanicchi ha dovuto lottare contro il Covid.

Lei è infatti stata ricoverata in ospedale a causa della malattia in quanto il Covid le ha provocato una polmonite bilaterale, uno degli effetti più gravi che il virus causa sugli esseri umani e che, in alcuni casi, può portare anche al decesso del paziente. In queste ore la cantante è tornata a parlare di un recentissimo e gravissimo fatto di cronaca che si è verificato in Italia, ovvero il crollo del seracco di ghiaccio sulla Marmolada avvenuto domenica scorsa e che ha causato la morte di 10 persone, con decine tra feriti e dispersi. La notizia data dalla Zanicchi è scioccante.

“Mia figlia era lì”

In queste ore sulla Marmolada sono proeguite le ricerche dei dispersi e infatti si è trovata dell’attrezzatura che gli escursionisti avevano con sè: pare che questa attrezzatura appartenesse a 5 persone che risultavano ancora disperse nelle scorse ore. La Procura locale ha aperto una inchiesta per accertare eventuali responsabilità.

Dai primi accertamenti effettuati da parte dell’autorità giduziaria pare che nessuno avrebbe potuto prevedere l’improvviso crollo del seracco di ghiaccio. Il dramma della Marmolada è da imputare principalmente ai cambiamenti climatici e soprattutto al gran caldo di questi giorni che ha sferzato l’Italia.

“Questo video me lo ha mandato mia figlia, due ore prima della tragedia… lei era proprio di fronte la Marmolada. Un pensiero a tutte le vittime e alle famiglie coinvolte. Vi penso molto e vi stringo forte” – questa la frase postata da Iva Zanicchi sui suoi canali social che fa capire come la figlia si trovasse lì poco prima che accadesse il dramma il 3 luglio scorso.