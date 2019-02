Iva Zanicchi disperata lancia un appello sui social: "Mi hanno preso la Palma d’Oro di Sanremo!"

Iva Zanicchi nei giorni scorsi ha subìto un furto nella sua abitazione dove purtroppo è sparita la Palma d’Oro che la cantante aveva vinto al Festival di Sanremo ben 50 anni fa grazie al brano famosissimo ‘Zingara‘. Disperata e anche molto delusa, l‘Aquila di Ligonchio, ha voluto lanciare un appello sui suoi profili social sottolineando che anche se il valore della statuetta rubata è nullo per lei ha un valore immenso.

“Mi è successa una cosa molto sgradevole. Mi hanno rubato la Palma d’Oro. Fate girare questo filmato. Vorrei ritornare in possesso di questo premio, perchè per me sentimentalmente ha un grandissimo valore” ha infatti chiosato la cantante. Inutile dire che l’appello di Iva è stato immediatamente condiviso sul web e anche i commenti di vicinanza sono stati tantissimi.

Su Twitter addirittura è stato lanciato l’hashtag #tornaacasazingara con la speranza che la statuetta possa tornare al più presto nelle mani della legittima proprietaria. Proprio martedì 5 febbraio inizierà la 69esima edizione del Festival di Sanremo ma la Zanicchi a tal proposito ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Intervistata dall’Adnkronos, la cantante si è lettaralmente scagliata contro Claudio Baglioni dichiarando “Se mi avesse chiamato ci sarei andata volentieri, non faccio come la volpe quando non arriva all’uva. Baglioni non mi ha chiamata e ha fatto le sue scelte. D’altronde, non è che si possano chiamare tutti, no?”. Questa sera, lunedì 4 febbraio, l’Aquila di Ligonchio riceverà il premio Numeri Uno Città di Sanremo al Gala della Stampa, presso il Casinò Municipale di Sanremo.

Purtroppo però non sarà presente al Teatro Ariston e proprio per questo Iva si è detta molto delusa e amareggiata soprattutto perchè quest’anno ricorre anche il 50esimo anniversario della sua vittoria a Sanremo con il brano ‘Zingara’ in coppia con Bobby Solo. All’epoca il singolo fu proposto inizialmente a Gianni Morandi dopo che Enrico Riccardi e Luigi Albertelli ne scrissero il testo.