Iva Zanicchi, confessione a luci rosse: "Mai smettere, altrimenti non lo fai più"

Ascolta questo articolo

Fare se**o in terza età è un toccasana per la salute. Lo dice la scienza e lo conferma Iva Zanicchi, con la sua solita simpatia e ironia che l’hanno sempre contraddistinta. Da romagnola verace, ha sempre scherzato anche su argomenti hot con garbo e immensa simpatia, e anche in questa occasione non manca di dire la sua.

Intervistata dal “Corriere della Sera“, l’aquila di Ligonchio ha sottolineato quanto sia propedeutico per la salutare praticare se**o anche durante la terza età. Addirittura colei che cantava “Prendi questa mano, zingara”, ha consigliato di non smettere mai e ne ha spiegato il motivo.

Iva Zanicchi e le dichiarazioni sul se**o in terza età

“Io a 60 anni facevo le capriole…! Adesso meno, ma guai se smetti di fare l’amore anche dopo gli 80. Se smetti di fare se**o, non lo fai più” ha sentenziato senza alcuna remora dall’alto dei suoi 82 anni, confermando la complicità che ancora c’è con il compagno Fausto Pinna di 84 anni.

“Ogni donna, a qualunque età, dovrebbe gridare al proprio uomo l’amore sentimentale e quello carnale. Io e Fausto siamo legati da 36 anni. È piacevole stare con lui, ci divertiamo, lui dice che lo faccio ridere, lui in compenso mi prende per la gola perché è un grande cuoco” ha poi continuato la Zanicchi, confermando quanto sia normale rinnovarsi e trovare una nuova dimensione di coppia.

Sta spopolando sul web il “Silver Porn“, in pratica po*no della terza età. Una rivoluzione che fino a questo momento non era contemplata nel mondo hard, ma che ora sta prendendo piede e sta aprendo le porte del po*no alla terza età. Niente taboo, via i preconcetti e spazio ad un modo del tutto naturale di vivere quella se**ualità che in certe fasi della vita può diventare più intrigante e consapevole.