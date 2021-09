Iva Zanicchi, confessione a luci rosse: "A 80 anni faccio ancora l’amore, e quando succede…"

Schietta, genuinamene autentica e involontariamente provocatoria, a ottant’anni suonati Iva Zanicchi non smette di stupire. E non solo per la sua energia e la voglia di restare giovane ancora a lungo, a dispetto dell’età, ma anche per le rivelazioni che l’ex opinionista dell’Isola dei Famosi ha fatto in un’intervista al settimanale “Nuovo TV”, nel numero in edicola questa settimana.

Interrogata a proposito del ruolo dell’amore nella sua vita e dunque del rapporto con il suo compagno storico, il produttore musicale Fausto Pinna, la Zanicchi si è lasciata andare ad alcune confessioni decisamente a luci rosse, che nessuno si aspetterebbe da una “normale” e rispettabile signora ottantenne. Ma Iva, si sa, è tutto fuorché una persona comune, ed è proprio il suo essere spesso sopra le righe – ma mai volgare – a risultare irresistibile a chi la segue e la ammira.

Iva Zanicchi confessa: “Io e il mio compagno facciamo ancora l’amore”

“A 80 anni faccio ancora l’amore, ecco com’è…” ha risposto senza mezzi termini Iva Zanicchi all’intervistatore che le chiedeva come fosse oggi, dopo tanti anni, il rapporto col compagno storico Fausto Pinna. Il produttore e “l’aquila di Ligonchio” (il paese in provincia di Reggio Emilia dove è nata), com’è stata soprannominata la Zanicchi ai tempi dei suoi esordi nel mondo della canzone italiana, stanno infatti insieme da ben 35 anni.

Non si sono mai sposati, ma Iva chiama il compagno “marito” e ha sempre ammesso candidamente di non poter vivere senza di lui. E a quanto pare, a dispetto dell’età e del trascorrere inesorabile del tempo, la coppia continua a funzionare anche a letto, dove ancora vive l’intimità. “Alla nostra età facciamo ancora l’amore” sono state le parole della cantante, conduttrice e opinionista di successo.

E ancora: “Però succede di rado e allora, dopo, suoniamo le campane e metto la bandiera dell’Italia a sventolare sul balcone” ha concluso la Zanicchi con la sua consueta ironia, che di certo strapperà un sorriso ai lettori del giornale diretto da Riccardo Signoretti.