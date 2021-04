Iva Zanicchi attacca i naufraghi e parla del presunto litigio con Zorzi sul cachet

Iva Zanicchi è probabilmente l’opinionista più schietta di questa quindicesima edizione de “L’isola dei famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. L’Aquila di Ligonchio infatti non ha mai nascosto, nelle varie interviste, di essere molto delusa dai naufraghi e di come si stanno comportando in Honduras.

Intercettata anche dal sito “Panorama” Iva Zanicchi ribadisce nuovamente lo stesso pensiero, invitando i concorrenti a darsi da fare per regalare delle dinamiche interessanti al pubblico da casa. Successivamente l’artista parla delle ultime voci, rilasciate da Santo Pirrotta a “Ogni Mattina”, secondo le quali avrebbe litigato con Tommaso Zorzi a causa del suo compenso.

L’intervista a Iva Zanicchi

Parlando de “L’isola dei famosi” Iva Zanicchi rivela che in questa edizione i concorrenti sono capaci solamente di piangere e disperarsi, bacchettandoli sul fatto che non riescono a prendere un pesce neanche in Honduras, uno dei mari più pescosi del mondo. Per lei quindi dovrebbero quantomeno provare a cercare del cibo, invitandoli così ad andare in collina con l’obbiettivo di raccogliere delle bacche.

Quindi, oltre ad aver ribadito di trovare i concorrenti totalmente mosci, a oggi rivela in maniera dispiaciuta di non aver trovato ancora un vip degno di nota: “Mi piacciono in pochi. Ammiro Beatrice Marchetti, che vive su un’isola a parte […] Mi piaceva Vera Gemma: una sanguigna, una che se ti deve mandare a quel paese, ti ci manda. Mi dispiace che stanno uscendo i personaggi forti. Come Paul Gascoigne: non capivo niente quando parlava però mi divertiva”.

Smentisce categoricamente di aver litigato con Tommaso Zorzi a causa del cachet: “Balle. Nessuno può dire quanto guadagno perché ho un contratto in esclusiva con Mediaset, non saprei quantificare nemmeno io”. Proprio sull’influencer ammette di avere un ottimo rapporto, ove riconosce di essere molto compiaciuta della sua dialettica e del rispetto che prova nei suoi confronti.