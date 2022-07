Italia in lutto: la tragica notizia è appena arrivata

Ascolta questo articolo

In questi giorni l’Italia sta perdendo delle personalità molto importanti del mondo della cultura, ma anche del cinema. Tra l’altro proprio di recente vi è stato l‘anniversario della morte di Raffaella Carrà, avvenuta nel luglio del 2021. Un lutto che ha segnato profondamente non soltanto il mondo della tv italiana, ma che ha avuto una vasta eco in tutto il mondo, in quanto la Carrà era una famosissima soubrette e cantante. La sua perdita si sente a tutt’oggi.

Purtroppo dobbiamo dare conto di un nuovo dramma del genere avvenuto in Italia, proprio nei giorni in cui ricorre l’anniversario della morte della Carrà. Un’altra personalità del mondo dello spettacolo e del cinema si è infatti spenta improvvisamente, lasciando di stucco e senza parole non solo i suoi fan, ma anche i famigliari. Vediamo di chi si tratta.

Morto Vieri Razzini

Secondo quanto si apprende dalla stampa nazionale è morto Vieri Razzini. Vieri, 82 anni, è stato un importante critico cinematografico, giornalista, scrittore, sceneggiatore, traduttore, nonchè produttore cinematografico. Il decesso è avvenuto nella giornata del 7 luglio e la notizia è stata riportata dalle più importanti agenzie di informazione italiane.

Vieri nacque nel 1940 a Firenze e durante la sua carriera professionale si è occupato di curare produzioni cinematografiche che hanno avuto molto successo, tra i suoi lavori spunta la traduzione italiana del romanzo “Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde”. Razzini è stato infatti anche scrittore e giornalista.

È apparso anche come attore nel film del 1991 “La riffa” di Francesco Laudadio. Al momento non sono note le cause per le quali Vieri sia deceduto, nelle prossime ore saranno svolti i suoi funerali. Razzini lascia un grande vuoto nel mondo della produzione cinematografica, ma anche nell’editoria e nel giornalismo. La notizia in questione è stata riportata anche da Repubblica e dall’Adnkronos.