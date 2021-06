Isolde Kostner dopo "L’isola dei famosi" vuole restare in TV: "Amo le novità"

L’ex sciatrice alpitna Isolde Kostner, che si è resa protagonista nel mondo sportivo con 15 affermazioni in Coppa del Mondo, due Coppe del Mondo di discesa libera, tre medaglie olimpiche e tre iridate oltre che altri numerosi trofei, si è messa in mostra durante la quindicesima edizione de “L’isola dei famosi” entrando come concorrente in corsa.

Isolde sin da subito si è fatta valere come una “donna di ferro“, facendosi rispettare da tutti e mostrando una tenuta fisica notevole. La Kostner difatti ha vinto praticamente tutte le prove leader sul proprio percorso, e l’unica eliminazione avviene a causa di una sconfitta contro Simone “Awed” Paciello.

L’intervista rilasciata da Isolde Kostner

Come riportato dal sito del “Corriere” Isolde è ritornata in Italia da pochi giorni, precisamente al Garni Residence Soraiser di Selva di Val Gardena, l’esclusivo hotel a 3 stelle superior fondata proprio dalla leggenda dello sci. Ad attenderla sono presenti il marito Werner Perathoner, anch’esso ex sciatore alpino ove ha ottenuto sette medaglie nei campionati italiani, e i figli Gabriel, 13 anni, e Philipp di 4.

Parlando però della sua avventura a “L’isola dei famosi” afferma di avere un bel ricordo, dando 7 al reality show in generale e 9 per l’esperienza nella natura: “Quello che mi rimarrà per sempre dentro è il ricordo della vita in natura, ventiquattro ore al giorno all’aperto dormendo sotto il cielo stellato, per terra, e vivendo scalza. Un’esperienza unica per me”.

Sui naufraghi afferma di aver legato molto con Roberto Ciufoli: “Avevamo le stesse idee, siamo entrambi silenziosi, con interessi simili, amiamo la montagna. Rimarremo sicuramente in contatto”. Un’altra ottima amicizia stretta in Honduras è quella con Ignazio Moser, ove in maniera convinta rivela che avrebbe potuto vincere il reality se avesse iniziato insieme agli altri il gioco. Ha avvertito più distanza nei confronti di Gilles Rocca e Andrea Cerioli, trovando quest’ultimo come una persona scontrosa e poco rispettosa dei suoi antagonisti.

Nella parte finale dell’intervista Isolde afferma che sarebbe pronta a intraprendere nuove avventure in televisione: “Sono molto felice di aver partecipato a questo reality e guardando al futuro posso solo dire “mai dire mai”. Amo le novità, mi lascerò sorprendere”.