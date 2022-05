Isola dei Famosi, ex naufrago rovista tra i rifiuti: "Ecco come sono ridotto"

Ascolta questo articolo

Spesso il successo è davvero troppo fugace, una volta spenti i riflettori il ritorno alla vita ‘reale’ può rivelarsi un vero e proprio incubo. E’ quello che è successo ad un noto ex naufrago dell’Isola dei famosi, che ha deciso di lasciarsi andare ad un lungo sfogo su un noto settimanale per parlare della sua attuale situazione.

Ridotto praticamente alla povertà, è stato beccato persino a rovistare nella spazzatura nella speranza di trovare qualcosa da rivendere. Attualmente è alla disperata ricerca di un’occupazione per potersi garantire quantomeno un sostentamento per sopravvire, dovendo mantenere anche la madre: ecco l’appello accorato.

Le parole dell’ex naufrago

Stiamo parlando di Davide Di Porto, il noto ex personal trainer salito alla ribalta nel 2010 dopo la sua partecipazione all’Isola dei Famosi. In passato ha riscosso un notevole successo anche sul web, immortalato in modo un po’ goffo nel suo lavoro di personal trainer. Dopo il grande successo sono iniziate ad arrivare le prime porte chiuse e, in poco tempo, il tracollo definitivo.

A distanza di anni, di quel momento di gloria è rimasto solo il ricordo, dei soldi ormai neppure l’ombra. Intervistato ai microfoni del settimanale Nuovo l’ex naufrago non si vergogna affatto di ammettere in che situazione si trova: “Voglio condividere con il pubblico la mia condizione”. Ad averlo ridotto così, a suo dire, è stata la pandemia e i lockdown imposti dal governo, che hanno aggravato una situazione economica già piuttosto precaria.

Inoltre ha aggiunto che ha assoluto bisogno di prendersi cura della madre: “Devo mantenere mamma Elisabetta: vive con me, ma è allettata e ha bisogno di cure”. Infine l’accorato appello a tutte le produzione televisive: “Nei reality vedo certi personaggi e mi viene da ridere. Se c’è spazio per loro dovrebbe esserci anche per me”. Non sarà facile che questo appello venga ascoltato, ma Di Porto è pronto a tutto pur di rimettersi in carreggiata e dare una svolta.