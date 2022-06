Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi e gli altri concorrenti: ecco quanti Kg hanno perso

Ascolta questo articolo

L’Isola dei Famosi, noto reality che va in onda sulle reti Mediaset, sta ormai per giungere alle battute finali. Nei primi momenti c’era felicità per la nuova esperienza, ma ben presto i concorrenti hanno dovuto fare i conti con le avversità presentate dal luogo. L’isola in cui si sta svolgendo il reality è un luogo sperduto in Honduras e circondato dall’oceano, dove ci sono animali e soprattutto molte avversità per quanto riguarda il meteo. Ma non solo.

I pericoli sono sempre dietro l’angolo, trattandosi di un luogo in cui la natura incontaminata la fa da padrone. Alcuni concorrenti hanno già dovuto fare le valigie a causa di alcuni incidenti che ne hanno compromesso le condizioni di salute, mentre altri sono stati eliminati con il televoto. Rimangono in pochi quindi a contendersi la vittoria finale, alla fine del mese di giugno si saprà chi sarà a trionfare. Visto il cibo veramente razionato alcuni concorrenti hanno perso tantissimi chili, vediamo cosa sta succedendo.

Chi ha perso più chili

Stare sull’isola non è affatto semplice, e bisogna fare i conti anche con la fame, in quanto non sempre vi è a disposizione cibo a sufficienza per tutti. I naufraghi devono infatti cavarsela da soli, mettendo in atto una serie di manovre di sopravvivenza da far invidia anche ai migliori survivalisti. Diversi concorrenti hanno perso tantissimi chili.

Secondo quanto riferisce l’esperto di gossip Amedeo Venza, chi ha perso più chili di tutti è Edoardo Tavassi, fratello della nota Guendalina. Edoardo fin da quanto ha messo piede sull’isola ha dichiarato apertamente che il suo obiettivo era anche quello di perdere un pò di chili, rimettendosi in forma.

Il Tavassi pare abbia portato a termine tutto ciò, in quanto sarebbe riuscito a perdere 15 chili. Visto che manca ancora metà mese alla fine del reality, non è detto che in questi giorni Edoardo non possa perdere ulteriori chili.

Tra i concorrenti che hanno perso più chili dall’inizio del reality, seguono Nicolas Vaporidis (-7 Kg) ed Estefania (-5 Kg). Ovviamente i telespettatori attendono con ansia la puntata finale per sapere chi vincerà.