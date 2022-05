Isola dei Famosi, ecco cosa ha sussurrato Alvin ad Alessandro prima del suo addio

Ascolta questo articolo

Una puntata ricca di emozioni, quella dell’Isola dei Famosi, andata in onda ieri sera in cui Alessandro Iannoni, figlio 20enne di Carmen Di Pietro, ha scelto di non proseguire il suo percorso da naufrago. Il giovane, che frequenta la facoltà di Economia e Business presso la Luiss Guido Carli di Roma, è apparso in alcuni programmi televisivi, soprattutto per interviste e in molti lo ricorderanno per uno scherzo fatto alla madre, complice di Le Iene.

Proprio in quello scherzo, progettato alla perfezione nel 2019, Alessandro fece finta di volersi sottoporre ad un intervento per allungare il proprio membro maschile. La Di Pietro ebbe una reazione di disperazione totale, prendendosela con il medico-attore, fino a distruggere lo studio, oltre che con la fidanzata Ginevra, accusandola di averlo spinto a fare l’intervento.

Cosa è accaduto ieri in puntata

Nel corso della 19esima puntata del survival game, andata in onda ieri sera, è arrivata la conferma ufficiale che nessuno, forse, si sarebbe aspettato. Alessandro ha scelto di ritirarsi dall’Isola, finendo la sua avventura da naufrago, seppur per un motivo che gli fa onore, di tutto rispetto: non rimanere indietro con gli esami all’università.“Mi spiace, devo lasciare L’Isola dei Famosi. Confermo la decisione e mamma è d’accordo.A casa mi mancano tutti, ma non è questo il motivo. Qui ho un pezzo della mia famiglia, il più importante. Il motivo è della mia università. Ho mantenuto la mia promessa di fare fino a maggio, ma non posso fare ancora. No non posso rimandare questi esami”, ha dichiarato.

Alessandro ha proseguito, dicendo: “So che è solo un mese in più, però non frequento un un’università normale, è un corso tutto in inglese. Sono fermo su questa decisione e non mi smuovo. In questi giorni pensavo solamente al mio percorso di studi prima di abbandonare l’Isola definitivamente. Ricominciare tutto a luglio per me sarebbe troppo tardi, devo tornare” Si è concluso in questo modo il percorso di Alessandro che, nel corso di questi due mesi, è riuscito a farsi conoscere e a farsi amare dal pubblico a casa, nonostante il particolare e, a tratti, opprimente, rapporto con la mamma showgirl.

A nulla sono valsi i tentativi dei suoi compagni di dissuarderlo dalla decisione presa, fino al saluto finale dei naufraghi che per lui sono stati importanti durante il suo percorso, soprattutto Edoardo e Guendalina Tavassi, Nicolas Vaporidis e la mamma Carmen Di Pietro alla quale ha dichiarato: “Sei la donna più importante della mia vita”. Quando la scelta è diventata ufficiale, in Palapa, molti hanno notato che il bravissimo inviato Alvin gli ha sussurrato qualcosa all’orecchio. Visibilmente commosso, prima di lasciarlo partire, gli ha detto sottovoce “Resta”. Purtroppo Alessandro aveva già preso la sua decisione. E i commenti in favore di Alvin non sono tardati ad arrivare su Twitter: “Alvin sempre dalla parte giusta”, “Che cuore grande Alvin!”.