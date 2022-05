Isola dei Famosi, concorrente abbandona il programma in lacrime

Ascolta questo articolo

Per il noto programma condotto da Ilary Blasi, gli ultimi giorni sono stati particolarmente ricchi di colpi di scena. La redazione dell’Isola dei famosi ha deciso infatti di allungare di un mese la fine del programma, inizialmente prevista per ieri sera 23 maggio. Ai naufraghi è stata offerta la possibilità di continuare questo percorso oppure di fermarsi qui, come d’altronde previsto dal contratto.

Uno dei concorrenti ha deciso a sorpresa di abbandonare l’Isola, in quanto avrebbe degli impegni troppo importanti purtroppo non prorogabili. La conduttrice ha cercato in tutti i modi di convincerlo a restare, tuttavia il naufrago si è mostrato irremovibile: ecco perchè deve lasciare l’Isola.

L’addio del naufrago

Con il volto in lacrime Alessandro ha dichiarato la sua intenzione di abbandonare il programma prima della fine. Per il figlio di Carmen Di Pietro è stata una decisione molto sofferta, ma a suo dire inevitabile perchè non può rimandare il suo percorso di studi: “Devo fare gli esami all’università, per me è importante“. Alessandro ha intrapreso un percorso di studi in lingua inglese, restrare un altro mese in Honduras vorrebbe dire per lui perdere la sessione estiva degli esami.

Ilary Blasi ha cercato in tutti i modi di convincere il ragazzo chiedendogli se fosse possibile rinviare gli esami, ma per il figlio di Carmen Di Pietro si tratta di un impegno troppo importante: “La vera motivazione è questa. È vero che mi mancano tutti a casa ma non è una scusante, perché qui ho un pezzo della mia famiglia, il più importante. Ma io devo studiare, devo andare all’università. Ho mantenuto la mia promessa, sono cresciuto e sono maturato, ma non posso rimandare più nulla. Non posso più restare qua”.

Ad appoggiare la decisione di Alessandro è stata anche la madre Carmen Di Pietro, che nel corso di questi mesi si è mostrata come una mamma chioccia decisamente ultra protettiva nei confronti del figlio: “L’Università è davvero importante, è un peccato che lui vada via ma lo capisco completamente e ha il mio appoggio“. Tra lo stupore generale e il plauso degli opinionisti per la maturità mostrata dal ragazzo, alla fine Alessandro abbandonerà i suoi sogni di gloria sull’Isola per riprendere il suo percorso nella vita reale.