L’Isola dei Famosi ci riserva sempre colpi di scena. Quest’edizione del reality show, che vede al timone Ilary Blasi, è ricca di dinamiche in gioco, passioni, rotture… e infortuni.

Si, perchè uno dei naufraghi, proprio nella scorsa puntata, si è ferito e ha dovuto abbandonare la Palapa per essere medicato in infermeria. L’annuncio della mancanza di uno dei concorrenti è stato fatto dall’inviato Alvin. Scopriamo cosa ha dichiarato.

L’infortunio

Sul finire della puntata Ilary Blasi si è collegata con la Palapa per chiedere ai naufraghi di iniziare a fare le loro nomination. Tuttavia ,prima di iniziare, l’inviato ha fermato tutto per fare un importante annuncio su uno dei naufraghi : “Manca un naufrago, si è fatto male. Camminando ha urtato la radice di una mangrovia nascosta nella sabbia per qualche minuto, ci auguriamo che possa rientrare. Al momento è medicato, perchè è entrata sotto l’unghia”.

Stando alla dettagliata descrizione fornita da Alvin ai telespettatori e al pubblico in studio, pare che il naufrago non abbia visto la pianta radicata nel terreno, passandoci sopra, al punto da procurarsi un taglio profondo che lo avrebbe costretto ad abbandonare d’urgenza l’isola. Ovviamente l’accaduto ha lasciato tutti sconvolti, incominciando da Ilary sino agli opinionisti, increduli sulla frequenza degli infortuni tra i concorrenti.

Ma di quale naufrago parliamo? Di Nicolas Vaporidis, un naufrago amatissimo, considerato tra i potenziali vincitori del survival game da una nota agenzia stampa che, proprio in questi giorni, ha diramato le sue previsioni. Il dolore provato dal concorrente è stato elevatissimo, pertanto, è stato necessario l’intervento dei medici. Successivamente, poi, sono stati dati ulteriori aggiornamenti circa le sue condizioni di salute. In particolare, il concorrente è potuto rientrare in gioco in quanto i dottori hanno ritenuto necessario solamente medicare l’alluce in modo da evitare il rischio di infezioni.

Nicolas, rientrato, ha potuto prendere parte alle dinamiche della puntata, partecipato anche alle nomination, seppur accompagnato da Alessandro Iannoni, in quanto faceva un po’ di fatica a camminare. Nel parlare con Ilary Blasi, il protagonista ha detto di aver sentito un po’ il dolore che si prova quando si urta con il mignolo contro lo spigolo di un comodino. Gli infortuni tra i naufraghi sembrano essere all’ordine del giorno. Nick Luciani è apparso con le stampelle per un incidente a causa di un corallo che gli si è conficcato nel piede, mentre Roger Balduino ha avuto una distorsione alla caviglia, necessitando di riposo prima di poter entrare ufficialmente in gioco.