Iskra Lawrence, la modella curvy è incinta: "Mio figlio sarà no gender" e sui social scoppia la polemica

Iskra Lawrence, la modella curvy famosa in tutto il mondo per la sua bellezza fatta di forme morbide e burrose, ha scandalizzato il web per le sue recenti rivelazioni riguardanti la creatura che porta in grembo. La ragazza, infatti, lo scorso novembre ha scoperto di essere incinta e ha dichiarato che il suo bambino sarà un “no gender“.

In altre parole non avrà una vera identificazione se***ale, ma la determinerà lui stesso con scelte libere una volta diventato grande. Il settimanale americano “The Blast” riporta la notizia e spiega che Iskra ha già scoperto, grazie ad una ecografia, se il suo bimbo sarà maschio o femmina, ma non ha nessunissima intenzione di rivelarlo ai media proprio per dare la possibilità al nascituro di scegliere la sua identità di genere: “Perché non voglio che un giorno mio figlio mi accusi di aver condiviso online la sua vita privata o di averne fatto un annuncio pubblico”.

Iskra Lawrence: suo figlio sarà “no gender”



Per rendere possibile ciò, la modella non imporrà nessun tipo di abbigliamento né giochi ideati prettamente per bambine o bambini, ma semplicemente glieli proporrà e sarà il bimbo a decidere con che cosa giocare e quali vestiti indossare. Stesso discorso per il nome: non avrà nessun collegamento con il suo se**o, ma sarà totalmente neutrale e al momento non è ancora stato svelato.

Su Instagram, la 29enne ha scritto un lungo post in cui scrive di aver preso questa decisione molto tempo fa, ma di non averla rivelata per timore che non fosse compresa e ben accolta. La sua paura più grande era quella di essere giudicata per questa sua scelta che deriva solo dal voler tutelare il suo bambino da un’eventuale futura disforia di genere.

Come facilmente presumibile, molti followers si sono schierati contro questo suo pensiero, ritenendolo completamente inadeguato e spingendosi fino a definirlo “un’idiozia“. Di altro parere, invece, la sua famiglia che l’ha sostenuta totalmente, compreso il compagno Philip Payne che ha commentato: “È bellissimo. Nostro figlio sarà molto fortunato ad avere una madre come te“.