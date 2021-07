Isabella Ricci sbarca sui social e Gemma la punge: "A quanto pare ha superato la sua timidezza"

Da quando è approdata nel parterre femminile del trono over di “Uomini e Donne”, Isabella Ricci è stata percepita fin dal primo giorno come una minaccia per Gemma Galgani. La dama incontrastata si è vista in qualche modo spodestata e ha iniziato a vacillare attaccando spesso e volentieri la Ricci. L’ha tirata in ballo tante volte e ovviamente Isabella si è difesa.

A settembre sicuramente le ritroveremo entrambe e gli scontri continueranno. Naturalmente Tina si è schierata dalla parte di Isabella, così come lo stesso Gianni. La Ricci ha sempre mostrato di essere una donna tutta d’un pezzo, intelligente e mai banale. La dama torinese l’ha accusata di essere fredda e glaciale e tutti le sono andati contro.

Isabella non è mai stata amante dei social, ma da qualche giorno ha cambiato idea e anche lei è sbarcata su Instagram. Intervistata dal magazine di “Uomini e Donne”, la Galgani ha lanciato una frecciata a Isabella proprio a proposito del suo approdo su Instagram. “Se mi dovesse chiamare cosa le direi? Benvenuta nel 2021! Ora mi sembra abbia superato la sua timidezza, le sue perplessità e la sua mancanza di tempo nei confronti dei social, dove è diventata piuttosto attiva“, queste le parole di Gemma.

Nel mentre la dama ne ha approfittato anche per lanciare una pesante stoccata alla sua nemica di sempre: Tina Cipollari. La dama li ha fatti passare come consigli, ma sicuramente a Tina non andranno giù. Secondo la Galgani, l’opinionista dovrebbe portare nuovi argomenti in trasmissione e soprattutto non tirare fuori pettegolezzi infondati sul suo passato.

Non è però finita qui. Secondo Gemma, Tina dovrebbe presentarsi in trasmissione con un look diverso, “più fresco, più giovanile, più informale“, considerando che si va in onda nel primo pomeriggio. Difficilmente la Cipollari abbandonerebbe paillette e lustrini, dato che da sempre si mostra in questo modo in televisione e hanno indubbiamente contribuito a farla diventare icona di “Uomini e Donne”.