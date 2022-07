Isabel Totti, il gesto per i genitori Totti-Ilary è un colpo al cuore

Ascolta questo articolo

Sono giorni molto duri per la famiglia Totti, dopo l’annuncio improvviso della separazione è scoppiato un caos mediatico piuttosto opprimente per loro, anche se prevedibile. Non a caso Ilary Blasi ha pensato bene di allontanarsi da Roma insieme ai figli per rifugiarsi in vacanza in Tanzania, nel relax più totale tra mare e safari.

L’ex capitano della Roma, invece, ha preferito rimanere nella capitale vivendo appieno l’ondata mediatica che il loro annuncio ha innescato. Tra voci continue che si susseguono di presunti flirt e nuove fiamme della coppia, a suscitare clamore è questa volta un fatto molto più leggero, cioè il regalo commovente che Isabel Totti ha voluto dedicare al padre: ecco di cosa si tratta.

Il regalo di Isabel

Conclusa da qualche anno la sua carriera da calciatore, Francesco Totti è molto presente allo stadio Olimpico come spettatore della sua squadra del cuore. Ancora oggi l’ex capitato giallorosso è osannato dai suoi tifosi, che non hanno mai dimenticato le gesta e l’attaccamento alla maglia della loro leggenda.

Probabilmente la figlia Isabel, di appena 6 anni, è ancora ignara di tutto quello che rappresenta il suo amato papà per Roma e per il mondo del calcio. Lo scoprirà certamente tra qualche anno, per ora rappresenta per lei un padre affettuoso e premuroso come qualunque altro, da omaggiare nel modo più opportuno. Ha suscitato tanta tenerezza la sopresa che Isabel ha voluto dedicare al padre di ritorno dallo stadio.

E’ stato lo stesso capitano giallorosso a voler condividere sui social questa gioria personale, pubblicando un video in cui mostra il gesto dolcissimo della figlia. Sotto il cuscino del letto Francesco Totti ha trovato un bigliettino riposto da Isabel e con su scritto “Ti amo“. Un gesto di una tenerezza infinita che ha fatto commuovere tutti, soprattutto lo stesso illustre destinatario di queste attenzioni cosi premurose.