Irina Shayk lascia Bradley Cooper: la top model è andata via di casa con la figlia

Quella tra Bradley Cooper e Irina Shayk è una relazione giunta al capolinea. Tra le due star dello showbiz a stelle e strisce le cose non vanno per il meglio già da diversi mesi, quando iniziarono a farsi largo alcune voci aventi per oggetto l’attore e regista classe 1975. A quanto pare i pettegolezzi di inizio anno che avevano per oggetto Lady Gaga hanno colpito nel segno.

Tutti ricorderanno la performance della cantante e dell’attore sul palco degli Oscar 2019. Gli sguardi, la complicità e il feeling intravisti, lasciavano intendere che tra Bradley Cooper e la cantante di “Bad Romance” ci fosse qualcosa di più di una semplice collaborazione professionale. Non a caso è stato proprio lì che è partito il gossip che ha ipotizzato che ci fosse del tenero tra i due protagonisti di “A star is born”.

Quelle stesse voci non devono aver sortito nulla di buono. A poco sono servite le dichiarazioni di miss Germanotta, che ha fatto presente che la loro altro non era che l’esibizione che il pubblico si aspettava di vedere. In altre parole il loro intento era quello di trasmettere agli spettatori l’atmosfera magica che si crea mentre si canta insieme un brano d’amore.

Ma guarda caso, da quello stesso momento, tra il divo di Hollywood e la supermodella russa le cose hanno iniziato a girare per il verso sbagliato, tanto da indurre quest’ultima a fare le valigie e a lasciare, con la figlia Lea de Seine, la villa da 4,5 milioni di dollari di Pacific Palisades, località californiana vicino a Santa Monica. In effetti dopo quel duetto al pianoforte con Lady Gaga, che molti internauti hanno definito alla stregua di un bacio mancato, la crisi di coppia si è mostrata in tutta la sua interezza.

Da allora i due sono rimasti insieme solo per il bene della figlia nata nel 2017. Una fonte anonima ma informata sui fatti, ha rivelato a Page Six, sito specializzato nei gossip che hanno per oggetto le celebrities, che i due “ci stanno provando per la loro figlia, ma le cose non vanno bene. Nessuno dei due è felice. La relazione è appesa a un filo”. Al momento il portavoce di entrambe le star ancora non si è pronunciato, ma tenendo conto della loro proverbiale riservatezza, sarà difficile che arrivi un comunicato ufficiale o qualche messaggio sui social network.