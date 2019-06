Irina Shayk ha già dimenticato Bradley Cooper: ecco la sua nuova fiamma

Negli ultimi mesi l’allontanamento e la successiva separazione tra l’attore americano Bradley Cooper e la modella Irina Shayk è stata sotto i riflettori delle maggiori riviste di gossip. Dopo quattro anni di matrimonio sarà stata proprio la gelosia della top model nei confronti di Lady Gaga a portare alla rottura definitiva?

A dare fastidio alla donna è stata sicuramente la sintonia che il marito aveva con la co-protagonista di “A star is born“, film diretto dallo stesso Bradley Cooper. Alla notte degli Oscar, il film si è aggiudicato il premio per la miglior canzone originale con il brano “Shallow” di Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando, Andrew Wyatt e Benjamin Rice, interpretato dalla cantautrice e dallo stesso attore e regista Bradley Cooper, che hanno regalato grandi emozioni sul palco del Dolby Theatre.

Era evidente l’intesa tra i due durante il fatidico duetto, talmente tanto che moltissimi loro fan hanno sperato fino all’ultimo che l’esibizione terminasse con un bacio, proprio come succede nella scena del film. Sono rimasti perciò molto delusi da questo bacio mancato e i social sono decisamente impazziti, anche utilizzando parole non del tutto carine e appropriate. Potrebbe essere che i due si siano trattenuti proprio per la presenza in sala di Irina Shayk?

La performance di “Shallow” durante gli Oscar 2019 non ha scatenato, almeno in apparenza, la gelosia della bella modella russa, che anzi, dopo l’interpretazione, ha abbracciato Lady Gaga. Sarà invece proprio questo il motivo che ha portato al divorzio tra Bradley Cooper e e Irina Shayk?

Irina sembra comunque non aver perso molto tempo, anzi è stata già avvistata con la sua nuova fiamma, Scott Eastwood, figlio del regista Clint. I due sembrano fare coppia fissa e, come di solito succede in questi casi, i social si sono incuriositi commentano e ponendo loro una miriade di domande.

Nè la modella nè l’attore confermano ne smentiscono il loro avvicinamento, forse cercando di mantenere il riserbo il più a lungo possibile. Dopo la fine della storia con Bradley Cooper, Irina aveva affermato di volersi dedicare maggiormente alla figlia, Lea De Seine, e concentrarsi sulla carriera.