Irama e Giulia De Lellis, proposta su Instagram: “Vuoi sposarmi?"

Giulia De Lellis e Irama stanno insieme da poco, ma sono già seguitissimi da moltissimi fan che sostengono la loro storia d’amore. I due ragazzi hanno sempre dichiarato di volersi vivere il loro amore giorno dopo giorno, senza fare troppi progetti per il futuro. Tuttavia l’ultima Instagram Stories pubblicata dal noto rapper, non è passata di certo inosservata. Nel dettaglio, Irama ha pubblicato attraverso il suo profilo ufficiale Instagram, una stories con la quale viene fatto riferimento al matrimonio.

I due ragazzi stanno insieme davvero da pochissimo e non hanno mai parlato di matrimonio o di altre decisioni importanti, tuttavia la stories pubblicata da Irama ha inevitabilmente fatto esplodere il gossip. Il noto cantante, vincitore della scorsa edizione di “Amici”, talent show condotto da Maria De Filippi, ha condiviso su Instagram un articolo pubblicato su Sorrisi.com, nel quale sono riportate le caratteristiche dei segni zodiacali.

Irama che è nato il 20 Dicembre del 1995, ed è quindi del segno del Sagittario, ha pubblicato questo: “Innamorarsi di un Sagittario può essere una fatica degna di Ercole. Infantile, incosciente, ma molto curioso e pronto a ogni tipo di avventura. Se riuscite a stare dietro al suo ritmo, alla fine sarà lui a non voler più stare lontano da voi”.

Fin qui nulla di strano, se non fosse per il fatto che è stata anche scritta una parte di una canzone di Irama, intitolata “Vuoi sposarmi?”. Il verso scelto è il seguente: “Tu di me conosci tutto, ma una cosa non la sai… Vuoi sposarmi?”.

Chissè se si è trattato solo di un caso o se si tratta di un messaggio rivolto a Giulia De Lellis, con la quale si trova in vacanza per festeggiare il suo compleanno. Questo ha alimentato nei follower il dubbio, o forse la speranza di un eventuale matrimonio tra i due.