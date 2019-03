Irama confessa: "Con Giulia De Lellis è finita, adesso basta con i pettegolezzi"

Aleggiava già da qualche tempo la voce di una presunta crisi nella relazione tra Giulia De Lellis e Irama Plume. Dopo giorni di ipotesi e pettegolezzi sulla coppia, Irama ha finalmente deciso di mettere a tacere le voci che giravano sul loro conto, rivelando cosa è veramente successo tra lui e la De Lellis.

La notizia della rottura tra Irama e Giulia è stata confermata proprio dal cantante de “La ragazza dal cuore di latta”, che ha deciso di ufficializzare la fine della loro storia d’amore, attravero un post sul suo profilo ufficiale Instagram.

“La mia storia con Giulia si è conclusa tempo fa e di comune accordo. Siamo in buoni rapporti e ci vogliamo bene, ma abbiamo capito che non possiamo proseguire insieme” – ha scritto il cantante su Instagram, mettendo finalmente a tacere i numerosi gossip che hanno contraddistinto la love story tra lui e la nota influencer – “Spero che questa comunicazione serva a far cessare i continui pettegolezzi e i pedinamenti che mi seguono fino all’estero. Questo non è il mio mondo. Se volete parlare di me, ascoltate le mie canzoni”.

Nel frattempo continua il gossip anche su Giulia De Lellis, che durante il week end appena trascorso, è stata paparazzata da “Chi”, il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Nel nuovo numero di “Chi”, in edicola a partire da mercoledì 6 Marzo, si parla infatti della nota influencer e dell’ospite “misterioso” che è passata a trovarla durante la notte.

Da quest’indiscrezione i fan hanno cominciato a sognare un ipotetico ritorno di fiamma con Andrea Damante, con il quale Giulia De Lellis è stata legata diverso tempo dopo la loro esperienza durante il trono classico a “Uomini e Donne”. Non resta allora che aspettare di vedere le foto pubblicate sul settimanale “Chi” e scoprire il volto dell’ospite misterioso di Giulia De Lellis.