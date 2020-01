Irama, cambio di look per il rapper

Così giovane e allo stesso tempo così promettente, si parla di Irama, nome d’arte di Filippo Maria Fanti, classe ’95; in poco tempo il ragazzo ha saputo conquistare il cuore dei suoi fan grazie alle sue canzoni vere, sincere e soprattuto orecchiabili, con quella nota latina che le rende ballabili e soprattutto piacevoli.

In quanto rapper il ragazzo ha sempre avuto un abbigliamento da artista a volte stravagante, a volte contro tendenza. Ovviamente il suo pubblico ha sempre apprezzato, numerosi infatti sono i suoi followers su Instagram, contando la bellezza di quasi 1,4 milioni.

D’un tratto però qualcosa è cambiato nel ragazzo, una serie di vicissitudini gli hanno consentito di acquisire più consapevolezza di se stesso, portandolo alla decisione di stravolgere completamente la sua vita e con essa anche il suo look. Dopo l’esclusione, oramai certa, dal festival di Sanremo, per Irama è stato un ulteriore motivo di slancio e rinascita, partendo da se stesso.

Infatti di recente, precisamente il giorno di capodanno, aveva annunciato al suo pubblico che avrebbe abbandonato momentaneamente i suoi profili social. Il suo annuncio infatti recitava: “24 ore. Poi buio. Andrò via da qui. Non so per quanto tempo. Non sarà per molto. Ma ne ho bisogno. Per me, per voi. Tutto deve essere perfetto. Un abbraccio, Filippo.“

Non è passato molto tempo che Irama è ritornato completamente stravolto, con un look del tutto nuovo, partendo dai capelli. Ha di recente infatti postato una foto dove appare diverso, capelli ricci e semplici, giubbotto di pelle e una semplice maglietta bianca con pantaloni a zampa.

Insomma il ragazzo ha deciso di acquisire un’aria da bravo ragazzo, ma pare che, nonostante questo stravolgimento nel vestiario, i suoi followers sembrano aver gradito molto il ritorno del cantante. Le foto precedenti sono state cancellate, segno da parte di Irama di voler passare un colpo di spugna sulla sua vita passata e ricominciare; persino il suo amico Federico Rossi ha commentato dicendo: “Mi eri mancato“.