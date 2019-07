Intervista alla mamma di Katia Fanelli, protagonista di Temptation Island 2019: "Vittorio Collina è un galantuomo"

Katia Fanelli ha immediatamente conquistato le attenzioni dei telespettatori di questa edizione di Temptation Island, il reality show di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Durante il video di presentazione fatto insieme al suo fidanzato Vittorio Collina, si è definita come una ragazza dallo spirito libero.

E infatti Katia Fanelli si è avvicinata subito al single Giovanni Arrigoni, infastidendo non poco il suo fidanzato. Al momento, la coppia si trova ancora all’interno del villaggio per testare la loro relazione. Intanto, a parlare di loro ci pensa la signora Giovanna, mamma di Katia.

Le parole della mamma di Katia Fanelli

Giovanna, intervistata dal settimanale “Uomini e Donne Magazine“, ha voluto parlare dell’esperienza che stanno passando Katia e Vittorio all’interno del “Resort Is Morus Relais” a Santa Margherita di Pula, ubicato nella città di Cagliari: “Sono stata felicissima per quest’occasione arrivata per Katia e Vittorio. La prima volta che ha deciso di partecipare ai casting, Katia è venuta da me e mi ha detto: ‘Mamma, ho voglia di fare un’esperienza nuova’. Io le ho risposto di fare ciò che si sentiva e la faceva stare bene”.

Successivamente la signora Giovanna parla anche della figlia, rivelando che si tratta di una ragazza molto testarda, ma sa essere anche molto dolce. Le piace molto scherzare, giocare ed ha una forte passione della moda, e come abbiamo notato anche durante questa edizione di Temptation Island: “Non è una persona che ha peli sulla lingua”.

Si ritiene comunque sorpresa per il comportamento avuto dalla giovane, poiché non pensava che Katia lasciasse il gruppo per andare a conoscere meglio i ragazzi single. Tuttavia, come ammette la madre, è molto selettiva sui ragazzi, perciò non sa se qualcuno potrà piacerle davvero fino in fondo.

Infine parla anche di Vittorio Collina, il fidanzato di sua figlia: “È un galantuomo: un ragazzo d’altri tempi. Mi dispiacerebbe molto se dovesse andare male tra di loro, ma in qualunque caso la porta di casa mia sarà sempre aperta per lui. È un ragazzo d’oro”.