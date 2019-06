Intervista a Martina Nasoni, vincitrice del Grande Fratello: "Non c’è mai stato nulla con Irama"

Martina Nasoni ha vinto la sedicesima edizione del “Grande Fratello Nip“, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso insieme ai due opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. La giovane è riuscita a battere in finale Enrico Contarin, Gianmarco Onestini, Daniele Dal Moro e Gennaro Lillio.

La fotomodella è diventata famosa per il pubblico italiano grazie alla canzone di Irama intitolata “La ragazza con il cuore di latta“, pubblicata il 6 febbraio 2019 come primo estratto dal terzo album “Giovani per sempre” e cantata durante la 69esima edizione del Festival di Sanremo. Nel testo, seppure non viene mai fatto il suo nome, la protagonista è Martina Nasoni e si parla dei suoi problemi al cuore.

Le parole di Martina Nasoni sul cantante Irama

In questi giorni, la vincitrice del “Grande Fratello 16“, ha voluto rilasciare una intervista al settimanale “Spy“, ideato dal giornalista Alfonso Signorini. Oltre ad aver parlato di Irama, Martina dice la sua anche su Daniele Dal Moro, ragazzo con cui si è avvicinata molto durante il suo percorso all’interno del reality show.

La sua chiacchierata inizia però parlando del cantante, smentendo qualsiasi tipo di flirt con lui: “Dopo la mia vittoria al Grande Fratello non ho sentito Irama. L’ultima volta che ci siamo sentiti è stato poco dopo che ha scritto la canzone. Poi ha iniziato la storia con Giulia De Lellis e, per rispetto, non l’ho contattato, anche se non c’è stato mai nulla tra di noi. Mi piacerebbe, però, risentirlo e rivederlo”.

Per quanto riguarda Daniele Del Moro rivela che, dopo essere uscita dalla casa più spiata d’Italia, con lui ha avuto un breve dialogo. Al momento però, soprattutto dopo il successo guadagnato con il “Grande Fratello 16”, entrambi sono indaffarati e pieni di impegni e per questo motivo non hanno tantissimo tempo per parlare. Però, nel prossimo futuro, vorrebbe avere modo di chiarire alcune cose con lui.