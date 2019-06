Insulti per Diletta Leotta da parte degli haters: "Almeno con la mamma potevi tenere giù la gonna"

Di certo Diletta Leotta è una delle giornaliste sportive più belle e sexy del momento, in grado di far girare la testa ad ogni uomo; un vero sex symbol che con la sua simpatia e bellezza è riuscita ad avere fama e notorietà. I suoi profili social contano dei numeri di followers da capogiro ed ogni sua foto che pubblica diventa virale in tutto il web.

Insomma Diletta, a detta di molti è bellissima, e consapevole della sua bellezza cerca di sfruttare il suo fascino e il suo fisico statuario per avere consensi e notorietà, soprattutto tra il pubblico maschile; di fatto in quanto giornalista sportiva il suo lavoro si rivolge nella maggior parte dei casi ad un pubblico più maschile che femminile.

Inoltre Diletta lavora anche in radio, nella fattispecie a Radio 105, nella fascia oraria dalle 12:00 lle 14:00, ed anche in radio riscuote un notevole successo grazie alla sua simpatia, autoironicità e senso dello humor; insomma Diletta piace e convince il pubblico.

Cionostante non manca l’altra faccia della medaglia, là dove c’è un pubblico che ama la giornalista sportiva, c’è anche una parte che invece è sempre pronta con la critica e con il commento negativo; i cosiddetti haters. Anche questa volta non hanno perso l’occasione di commentare in maniera negativa una foto postata dalla ragazza sul famoso social network Instagram, la quale ritrae la Leotta in compagnia della madre.

La foto in questione infatti riceve in pochissimo tempo tanti commenti da parte suoi fan più accaniti, ma allo stesso tempo riceve anche molte critiche, in quanto la ragazza appare in una posa poco naturale, mostrando la gamba; in molti affermano che la posa della ragazza sia, sotto certi aspetti, anche accattivante e abbia il solo scopo di attrarre più followers possibili. Alcuni utenti infatti hanno commentato in merito alla foto: “Però, almeno nella foto con mamma la gonna la potevi tenere giù“, oppure “Non c’è mai limite al peggio“.