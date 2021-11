Il settimanale Nuovo Tv ha lanciato un’indiscrezione che sa tanto di bomba ad orologeria, pronta ad esplodere da un momento all’altro. Si parla, infatti, di un presunto ritorno di fiamma tra Tina Cipollari, la bionda opinionista di Uomini e Donne, e il suo ex marito, l’hair stylist Kikò Nalli.

Secondo l’indiscrezione che parla di un incontro segreto, tra i due ex coniugi, dalla cui unione sono nati Mattias, Francesco e Gianluca, potrebbe esserci un rinnovato sentimento. Ma sarà vero o si tratta di un semplice affetto tra due persone che hanno tre figli da crescere insieme ed hanno trascorso 13 anni da marito e moglie?

Le rivelazioni del settimanale Nuovo Tv

Il settimanale di Riccardo Signoretti parla di un incontro segreto e del tam tam che dice che tra loro due ci sia ancora un sentimento. Si parla, insomma, di un presunto ritorno di fiamma, senza nessuna conferma nè da parte dell’hair stylist, nè da parte dell’opinionista di Uomini e Donne. Alla notizia, i fan della coppia sono al settimo cielo, felicissimi di rivederli insieme, mentre c’è chi ha storto il naso.

Proprio Tina, nel corso di una puntata di Uomini e Donne, all’interno dello studio di Maria De Filippi, aveva dichiarato di aver lasciato Vincenzo da tanto tempo e di essere di nuovo felicemente fidanzata, lasciando Gianni Sperti stupito dalla rivelazione. Quella della Cipollari potrebbe essere stata una battuta? Non ci è dato saperlo!

La storia d’amore tra Tina e Kikò

Era il 2002 quando Tina, partecipando a Uomini e Donne come tronista, conobbe, proprio nel programma, Kikò Nalli. I due convolarono a nozze tre anni dopo, nel 2005, dicendosi addio dopo ben 13anni d’amore, circa 3 anni fa. Tina sembrava aver trovato la felicità con il ristoratore fiorentino Vincenzo Ferrara, per il quale aveva lasciato Roma.

Si parlava addirittura di matrimonio ma i due si sono detti addio, senza che l’opinionista abbia mai chiarito i motivi della loro rottura. In queste ore, il nome della Cipollari è nuovamente accostato a quello del suo ex marito.A pensarci bene, Tina aveva rivelato di aver ritrovato un nuovo amore in una puntata dal dating show, facendo rimanere segreto l’uomo al suo fianco. Ma di chi si tratta? Potrebbe essere proprio Kikò?