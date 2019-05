Incidente stradale per Riccardo Scamarcio: la lite e l’intervento della polizia stradale

Tanto spavento ma nessuna ferita per Riccardo Scamarcio, stimato attore e produttore cinematografico italiano. Il 39enne di Trani è stato recentemente coinvolto in un lieve sinistro stradale, avvenuto per le strade di Roma. A scontrarsi, per cause ancora in via di accertamento, il suv sul quale viaggiava l’attore ed una bici.

Sebbene il ciclista, tamponato dal veicolo di Riccardo Scamarcio, non abbia riportato ferite e lesioni, sul posto è dovuta ugualmente intervenire la Polizia Stradale, al fine di svolgere gli opportuni rilievi, ricostruire la dinamica dell’incidente e sedare gli animi tra l’automobilista e la vittima. Stando ad una prima ricostruzione del sinistro e alle dichiarazioni dell’attore, Scamarcio avrebbe involontariamente tamponato l’uomo, intento a pedalare al lato della carreggiata.

Sebbene la notizia del sinistro stradale sia stata minuziosamente divulgata sia dall’informatissimo settimanale “Diva e Donna” che da molteplici siti web di cronaca e attualità, non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, le rispettive condotte e le eventuali responsabilità. Ciò che è certo è che i fotografi hanno immortalato l’attore mentre scendeva dalla sua autovettura e discuteva animatamente con il malcapitato.

Riccardo Scamarcio, prima di compilare l’eventuale constatazione amichevole, ha perso il self control e ha dato in escandescenze, scatenando un vero e proprio parapiglia con il conducente della bici. Per ripristinare l’ordine sono dovuti intervenire gli agenti della Polizia Municipale che si trovavano nella zona, effettuando le opportune verifiche e registrando il sinistro, avvenuto sotto gli occhi dei passanti e dei paparazzi.

Tuttavia, ai numerosi fans dell’attore dal tenebroso sguardo di ghiaccio resta un grande punto di domanda: Riccardo Scamarcio ha veramente rispettato la segnaletica stradale e le cautele di guida? Oppure ha temporaneamente perduto la concentrazione, distraendosi con lo smartphone e urtando il ciclista? L’unica certezza è che si esclude un eventuale stato di ebbrezza, che possa aver ipoteticamente causato il sinistro.