Incidente per Tina Cipollari: occhio bendato

Tra le opinioniste più apprezzate di sempre, senza di lei forse il dating show di Maria de Filippi “Uomini e Donne”, non sarebbe lo stesso. Parliamo di Tina Cipollari. Chi non ricorda gli esuberanti litigi con la sua acerrima nemica Gemma Galgani? Delle prese in giro, dei suoi modi di fare sempre molto schietti e diretti ai vari cavalieri e tronisti che frequentano lo show.

Tina, insieme al suo braccio destro, Gianni Sperti, da anni coprono il ruolo di opinionisti, riuscendo ad ottenere sempre un ottimo indice di ascolto ad ogni puntata. Tutto questo ovviamente senza la dovuta dose di stress lavorativo. La donna infatti ha da poco dichiarato che ha proprio bisogno di prendere una pausa dalle telecamere, tanto che in questo momento pare che sia in procinto di salpare su una famosa nave da crociera, ma c’è stato un piccolo incidente di percorso.

L’incidente domestico e la benda sull’occhio

Di recente infatti la vamp è stata fotografata e fermata dai fotografi del settimanale “Nuovo” mentre passeggiava tra le strade di Roma mentre portava indosso una benda sull’occhio. La cosa ha ovviamente destato non poca preoccupazione, tanto che il settimanale di Riccardo Signoretti si è subito movimentato per chiedere spiegazioni in merito alla benda.

La Cipollari afferma che la benda è il frutto di un piccolo incidente casalingo, ovvero un goccia di olio bollente le è finita sulla palpebra. Per fortuna l’olio non ha in alcun modo toccato la parte interne dell’occhio ma dietro consiglio medico la donna ha deciso di indossare una benda per qualche ora.

Nulla di grave per fortuna per Tina, che potrà infatti partire per la sua vacanza in totale serenità. E per quanto riguarda il suo aspetto amoroso? Per adesso sembra che le cose con il suo uomo fiorentino, Vincenzo Ferrara, vadano ancora a gonfie vele, ma di nozze non sembra che se ne parli ancora, per il momento.