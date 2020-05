Incidente in bici per Nilufar Addati, grande spavento per l’ex tronista

Si apprende di recente, tramite il profilo social di Instagram, che l’ex partecipante del dating show “Uomini e Donne”, Nilufar Addati, ha avuto un incidente mentre era in bicicletta a Roma. Un incidente che pare sia di poco conto, niente di grave, ma che ha destato non poca preoccupazione per la ragazza, in quanto dopo l’incidente ha iniziato a sentire una serie di dolori alle articolazioni interessate.

Molta è stata la preoccupazione dei suoi fan, ma la ragazza ha subito provveduto a tranquillizzarli raccontando l’accaduto. Pare che da poco Nilufar abbia acquisito la passione della bicicletta e molto spesso aggiorna i suoi fan dei tanti chilometri macinati in sella alla sua bici in giro per Roma, ma a questo giro la ragazza ha avuto un incidente di percorso.

Nilufar ha riportato varie escoriazioni sul gomito e sugli avambracci, ma per fortuna niente di grave; ciononostante però, dopo l’incidente è insorto un dolore costante al gomito che ha generato sospetto e preoccupazione nella ragazza, tanto da decidere di chiamare una radiografia a domicilio per fugare ogni dubbio.

La ragazza infatti ha preferito non attendere i tempi elefantiaci delle strutture private o pubbliche, pagando un po’ di più ma avendo subito la risposta. La preoccupazione di Nilufar era prevalentemente che la caduta le avesse provocato una microfrattura, ma per fortuna, a seguito anche della constatazione di sua zia che è una radiologa, ha scongiurato questa evenienza, affermando che la lesione ha riguardato unicamente i tessuti molli.

Infatti nel profilo della ragazza si legge: “Non muovo il gomito. E il polso… insomma. […] Ho mandato la foto dell’RX a mia zia che è radiologa. Non ho fratture, c’è solamente una lesione ai tessuti molli. Quindi ora mi compro un tutore in modo tale che sto ferma con il gomito. E si risistemerà tutto il prima possibile“. Non resta quindi che augurare a Nilufar una pronta guarigione.