Incidente hot per Luca Laurenti: nudo integrale per il noto presentatore

Da sempre Luca Laurenti è la spalla del noto presentatore Paolo Bonolis; i due hanno creato un vero sodalizio che dura da circa un ventennio. La coppia infatti a distanza di tempo convince ancora, ed è sempre sulla cresta dell’onda; i due con il tempo hanno creato un vero duo comico quasi inseparabile, dove durante i loro svariati sketch riescono ad intrattenere il pubblico da casa, e non solo, nel migliore dei modi.

La dinamica, seppur ripetitiva, appare funzionare, dove Bonolis fa la parte del saggio e sotto certi aspetti saccente, e Laurenti assume il ruolo del personaggio goliardico e superficiale, e spetta a Bonolis il ruolo di riportare Laurenti sulla “retta via”. Insomma la coppia Laurenti-Bonolis ad oggi è divenuto un vero sinonimo di garanzia, riuscendo insieme a raggiungere delle alte vette di audience ad ogni programma che conducono insieme.

Tra i numerosi programmi che insieme hanno condotto, si ricordano tra i più famosi “Ciao Darwin” ed anche “Avanti un altro“. Di solito però si è sempre abituati a vedere Laurenti vestito di tutto punto, sempre in maniera impeccabile, e di certo la cosa stupisce quando viene paparazzato al mare in versione nudo integrale.

Solo qualche tempo fa, durante una giornata di mare, Laurenti venne paparazzato con un indosso un perizoma da uomo, sfoggiando un vero fisico marmoreo, con tanto di addominali e lato B in bella mostra. Ma questa volta pare che Luca si sia spinto oltre, infatti a distanza di tempo i paparazzi hanno scattato delle foto che ritraggono il comico in versione nudo integrale.

Di certo il conduttore, in un modo o nell’altro, sa bene come far parlare di sé, mostrandosi completamente nudo, senza aver timore che qualcuno lo potesse notare. Infatti si nota dalle foto che nonostante il fisico marmoreo, Laurenti questa volta sfoggia ben altro.