Incidente domestico per Federica Panicucci, fan preoccupati

Quando, stamattina, i telespettatori di “Mattino 5” hanno visto la conduttrice Federica Panicucci andare in onda con le dita fasciate, si sono certamente chiesti cosa le fosse successo. Elegante come sempre, truccata e pettinata alla perfezione secondo il suo inconfondibile stile classico e chic, la Panicucci mostrava fasciature bianche particolarmente evidenti a entrambe le mani. A spiegare cosa fosse successo è stata lei stessa.

“Ho avuto giorni migliori”, ha dichiarato la Panicucci, spiegando di aver avuto un incidente domestico che l’ha costretta a correre in ospedale, al pronto soccorso. Proprio qui hanno provveduto a medicarle le ferite, fasciandole le dita; non si tratta di un incidente da niente, visto che la popolare conduttrice ha fatto sapere di dover tenere le fasciature per diversi giorni, finché non lo decideranno i medici.

Federica Panicucci va in onda con le dita fasciate

Federica Panicucci non ha spiegato nel dettaglio cosa le sia successo e i fan sui social hanno ipotizzato di tutto: da dei tagli accidentali con qualche elettrodomestico a scottature derivanti dall’acqua bollente o da un’incauto uso dei fornelli. “Dovrò tenere le dita fasciate per qualche giorno, so che non è bello da vedere”, ha detto ancora la conduttrice, scusandosi con i telespettatori.

Va detto però che le doti professionali della pupilla di Piersilvio Berlusconi, che da anni ormai è la padrona di casa di “Mattino 5”, non sono state minimamente scalfite dall’incidente. Al contrario, la Panicucci è parsa impeccabile sia nello stile che nella conduzione, caratterizzata da come sempre da una grande pacatezza ed eleganza, a dispetto degli argomenti trattati, talvolta scabrosi, e della veemenza di alcuni dei suoi opinionisti.

Subito dopo la messa in onda di “Mattino 5”, sul profilo Instagram di Federica Panicucci sono comparsi centinaia di messaggi dai parte dei fan che augurano alla conduttrice di riprendersi presto e la abbracciano con calore, dicendosi dispiaciuti per l’inconveniente e rassicurandola sul suo aspetto sempre perfetto, anche con le dita fasciate.