Incidente d’auto per Federica Panicucci: "Viva per miracolo"

Nella giornata odierna, Federica Panicucci è stata suo malgrado protagonista di un incidente d’auto da cui è uscita illesa per pura fortuna. Potenzialmente, infatti, poteva finire molto male. A raccontare quanto successo è stata proprio la conduttrice Mediaset, che nelle storie del suo profilo Instagram ha pubblicato una foto della sua auto con il tettuccio superiore in vetro completamente distrutto.

A Milano, come in altre zone dell’Italia, quella di oggi è stata una mattinata molto ventosa. In alcune zone, il vento ha raggiunto una velocità oraria tale da diventare pericoloso; non a caso, proprio nel capoluogo lombardo ci sono stati vari incidenti. Tra questi c’è anche quello capitato a Federica Panicucci.

Sfondato il tettuccio dell’auto di Federica Panicucci: terrore per la conduttrice di Mattino 5

Terminato di lavorare, l’amatissima conduttrice di Mattino 5 era in giro con la sua auto per le strade di Milano a svolgere delle commissioni. A un certo punto la vettura è stata colpita in pieno da qualcosa che sembrava un gigantesco masso. Come la Panicucci ha appurato in un secondo momento, si trattava invece della tegola caduta da un palazzo forse proprio a causa delle raffiche di vento.

La fortuna è stata che il vetro dell’auto della conduttrice, pur distruggendosi internamente, ha retto quanto bastava a far sì che la tegola non finisse nell’auto, colpendo Federica Panicucci. In quel caso le conseguenze sarebbero state gravissime, potenzialmente letali. Grazie alla tenuta del vetro, dunque, la padrona di casa del mattino di Canale 5 è uscita dalla vettura praticamente illesa.

Come spiegato ai followers su Instagram, tuttavia, non riesce a smettere di pensare a come sarebbe potuta andare se il vetro si fosse rotto. “Sono viva per miracolo” ha dichiarato, ancora sconvolta e palesemente sotto shock. Ora dovrà dedicarsi a rielaborare quanto successo per evitare all’ansia e alla paura di prendere il sopravvento quando risalità sull’auto.