Incidente a Dubai per Elisabetta Gregoraci: lo schianto contro un albero

Tra cene esclusive e bagni in piscine mozzafiato, spettacoli notturni al Billionaire e shopping sfrenato, la vacanza di Elisabetta Gregoraci a Dubai stava trascorrendo per il meglio quando si è trovata a fare i conti con un piccolo incidente. Quest’ultimo è stato causato da una foto realizzata per Instagram e a raccontare come sono andate le cose ci ha pensato la diretta interessata sul suo profilo ufficiale.

Nello scatto che la showgirl di Soverato ha pubblicato qualche ora fa sul popolare social, si vede lei in costume che fa la verticale poggiandosi a un albero che si trova su una spiaggia di Dubai. Una posa insolita per una foto molto social, destinata a fare il pieno di like (cosa che effettivamente è successa, visto che la Gregoraci ormai vanta migliaia di followers). Ma i like stavolta le sono costati un po’ cari.

Elisabetta Gregoraci cade mentre si fa fotografare in spiaggia a Dubai

Nel tornare in posizione dopo la verticale, infatti, Elisabetta è caduta e si è ferita a mani, schiena e polpacci. Lei ne ha riso con i fan, ma in realtà dopo la foto c’è stato bisogno dell’arrivo tempestivo di un medico perché le ferite – soprattutto quella alla mano – sanguinavano in maniera copiosa. “Risultato della foto: arrivo del medico, abrasione al polpaccio destro, mano incerottata e vari piacevoli taglietti sulla schiena”, ha scritto l’ex gieffina sotto la foto, che ha intitolato “Sotto-sopra”.

Ha poi augurato una buona Epifania a tutti i followers, che hanno commentato in massa per mostrarle il proprio dispiacere oppure, nel caso degli haters, per darle della “imbranata” e della “incapace”. Ma Ely, come la chiamano tutti, non si è neanche presa la briga di rispondere.

Del resto è abituata alle critiche, ma sa anche di avere dalla sua parte moltissime persone che l’hanno conosciuta e apprezzata nella casa del Grande Fratello Vip 5. Passato lo spavento, l’ex lady Briatore è tornata a godersi la sua vacanza dorata negli Emirati Arabi, consapevole che sta per finire: a breve infatti dovrà tornare in Italia per partecipare a una nuova puntata del reality show di Canale 5.