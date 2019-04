In attesa del divorzio, Angelina Jolie e Brad Pitt tornano ad essere legalmente single

Solo qualche giorno fa, il The Sun aveva rilanciato l’ipotesi di un’Angelina Jolie seriamente intenzionata a ritornare insieme a Brad Pitt. Citando una fonte vicina alla coppia, il tabloid britannico preannunciava la volontà dell’attrice di appianare le divergenze, cestinando allo stesso tempo la pratica di divorzio.

A quanto pare però, l’estremo tentativo di salvare il suo matrimonio non è andato a buon fine. I due hanno deciso di avvalersi del Bifurcated Judgment, una scappatoia legale in vigore in California, che consente ai coniugi di tornare legalmente single prima che i termini del divorzio abbiano modo di diventare effettivi.

Intraprendendo questa strada, l’interprete di “Lara Croft: Tomb Rider” avrà modo di riacquistare il suo cognome da nubile. Ufficialmente non è più Angelina Jolie-Pitt, ma solo Angelina Jolie. Cade così il mito dei Brangelina e con loro la speranza di milioni di fans di rivedere di nuovo insieme la coppia d’oro di Hollywood. L’attrice cambia il cognome per la seconda volta nel corso dell’ultimo ventennio: nel 2002 aveva infatti rinunciato al cognome del padre, Voight.

Come poi rivelato a Hollywood Life da una fonte molto vicina a Brad Pitt, l’attore 55enne si è detto sollevato per aver riottenuto il suo cognome, in quanto ora ci sarebbe “una cosa in meno che li lega insieme“. Inoltre, come se non bastasse, ha fatto presente che d’ora in poi ci penserà due volte prima ancora di condividere il suo cognome con un’altra donna. Le sue intenzioni rimangono comunque quelle di rimanere in buoni rapporti con la moglie, per il solo bene dei loro figli.

Stando poi a quanto diffuso dal sito The Blast, entrambi sono intenzionati ad ottenere il divorzio e rifarsi una nuova vita. Ad ogni modo i sei figli, Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, e i due gemelli Vivienne e Knox, continueranno a portare il cognome Jolie-Pitt.