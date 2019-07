In arrivo il secondo figlio per i duchi di sussex, Harry e Meghan Markle?

Non hanno mai fatto segreto di desiderare da sempre una bella famiglia allargata, con almeno 3 figli che abbiano tutti un’età ravvicinata, così da crescere insieme e farsi compagnia. Meghan Markle ed il principe Harry, i duchi di Sussex, in più interviste hanno manifestato vivo interesse nel dare un fratellino o una sorellina al piccolo Archie.

L’esperta delle vicende in Palazzo Reale, Katie Nicholl, ha dichiarato in merito: “Fonti vicine alla coppia mi hanno detto che vogliono avere una grande famiglia. E i due sono, a detta di tutti, dei genitori straordinari. La loro vita è cambiata enormemente. Sì, sono reali, sì, probabilmente hanno più aiuto di tutti noi, ma la nascita del loro primo figlio ha davvero stravolto il loro mondo in meglio“.

Pare quindi che per il momento la duchessa Meghan non sia ancora incinta, ma stando a quanto riportato, lo sarà molto presto, sicuramente a cavallo tra quest’anno e il prossimo. Per il momento le attenzioni sono tutte incentrate sul piccolo Archie, che da poco ha compiuto 2 mesi ed ha anche ricevuto il battesimo.

Sul lato familiare e matrimoniale quindi le cose sembrano andare bene per i duchi di Sussex, ma lo stesso non si può dire per i rapporti interfamiliari nel Palazzo Reale; pare infatti che continuino i rapporti freddi e poco comunicativi con i duchi di Sussex e quelli di Cambridge rappresentati da Kate e William, i quali a loro volta stanno attraversando un periodo di forte crisi matrimoniale; in molti infatti annunciano un imminente divorzio.

Le critiche rivolte a Harry e Meghan di recente sono state incentrate anche sulle spese pazze compiute dalla coppia per la ristrutturazione della loro residenza; ad oggi pare infatti che la coppia abbia attinto dalle casse del regno una cifra che ha superato i 21 milioni di sterline, destando ovviamente forti critiche sia da parte dei cittadini inglesi, ma anche da parte dello stesso Parlamento, il quale afferma che la famiglia reale quest’anno abbia speso di gran lunga una cifra che supera quella spesa negli anni scorsi.