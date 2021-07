Imen Jane, arrivano le scuse: "Imparerò dagli errori". Vice Italia si dissocia da Mapelli

Dopo l’accesa bufera mediatica scatenata durante il suo soggiorno a Palermo, la instagrammer Imen Jane ha rotto il silenzio e voluto chiarire una volta e per tutte la sua posizione. L’influencer di contenuti economici era stato oggetto di numerose critiche, in seguito ad alcune affermazioni rivolte ad una commessa.

Dopo il tritacarne mediatico in cui sono finite la divulgatrice economica e la sua amica Francesca Mapelli, arrivano le pubbliche scuse. Nella giornata di lunedì 5 luglio 2021 Imen Jane ha affidato ad alcune Instagram stories le sue dichiarazioni. La giovane si è innanzitutto scusata per il fatto che le stories pubblicate nei giorni precedenti siano state brutte ed offensive.

“Hanno mancato rispetto a tantissime persone” prosegue la divulgatrice, che ha poi chiesto scusa ai tanti che, direttamente o indirettamente, si sono sentiti offes dalle sue parole. Imen Jane ammette di aver trattato con superficialità un tema invece molto importante e delicato. Riportando peraltro un episodio in cui lei stessa non era presente.

La comunicazione, si sa, non è una cosa facile. A volte si sbaglia. Ed Imen Jane – a detta di molti – avrebbe sbagliato. Il monologo della ragazza poi prosegue dicendo di aver sbagliato due volte. La prima perché è venuta meno ai suoi valori. La seconda perché quasi avesse dimenticato la sua stessa storia personale.

I genitori marocchini sono andati via dal loro paese per cercare una migliore condizione di vita e di opportunità. La giovane influencer ha quindi precisato: “L’ideologia del sei nella condizione in cui sei perché te lo meriti e non fai abbastanza, non mi appartiene“. Dopo aver rinnovato le sue scuse, la divulgatrice ha ricordato quanto dagli errori si possa imparare. E lei sicuramente lo ha fatto.

Anche Francesca Mapelli ha reso delle dichiarazioni pubbliche in merito a quanto accaduto negli ultimi giorni a Palermo. Parole che hanno chiarito quanto effettivamente accaduto tra lei e la cameriera della nota pasticceria storica, protagonista della vicenda. Nel frattempo la Vice, la csocietà per cui lavora la Mapelli, ha preso le distanze dal comportamento della sua direttrice.