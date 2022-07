Ilary-Totti, nuovi retroscena: la Blasi decide di far seguire l’ex da un investigatore privato e scopre un’amara verità

Ascolta questo articolo

Con il passare delle settimane escono nuovi dettagli sul presunto tradimento, ormai certo, di Francesco Totti con la sua nuova fiamma Noemi Bocchi. La conduttrice, Ilary Blasi, per isolarsi e star lontano dalle voci di gossip, è partito per la Tanzania con l’obbiettivo di godersi un paio di giorni di totale relax lontana dalla luce dei riflettori.

Sul presente di Francesco Totti invece si sa poco o nulla, tranne per un paio di post pubblicati da Vincent Candela in cui lo si vede giocare a padel. Per l’ex capitano della Roma si è parlato anche di una presunta convivenza con Noemi che dura da ormai un anno, ma secondo la pagina Instagram “The Pipol” i due non vivrebbero insieme.

Le nuove voci su Francesco Totti e Ilary Blasi

Intanto, come riportato testualmente dal sito “Blog Tivvù“, il settimanale “Chi Magazine” ha rilasciato nuove indiscrezioni sulla separazione tra Totti e la Blasi. Secondo la rivista “Er Pupone” sarebbe da sempre circondato da tentazioni che non riuscirebbe a gestire. Tuttavia Noemi Bocchi spunta nella sua vita nel 2021 ed è stata conosciuta durante un torneo di padel e da quel momento in poi iniziano a frequentarsi, mentre praticamente tutta Roma sapeva di questa relazione extraconiugale siccome Totti portava Noemi negli stessi posti frequentati all’epoca con Ilary.

Dopo la prima bomba mediatica lanciata a febbraio dal sito “Dagospia“, Francesco Totti nega fino allo sfinimento di frequentarsi con Noemi e Ilary Blasi, credendo alle parole del suo ex marito, decide di rilasciare un’intervista dalla sua amica Silvia Toffanin nei salottini di “Verissimo” per bollare le ultime notizie sul loro conto come delle “fake news“.

La conduttrice de “L’isola dei famosi” però decide di ingaggiare un investigatore privato per seguire il marito e qui fa una scoperta importante per il loro rapporto: “Mentre, infatti, la Blasi sembra serena e crede al marito, sua figlia più piccola, Isabel, torna a casa felice e dice alla madre di avere due nuovi amichetti con i quali gioca al pomeriggio. Sono i figli di Noemi Bocchi. Ilary, allora, decide di far seguire il marito da un investigatore privato per vederci chiaro e scopre che Totti porterebbe la figlia con sé nel palazzo dove abita la sua dama bionda. Un modo, anche, per sviare ogni sospetto. Quando ‘Chi’ pubblica, due settimane fa, le foto di Totti che entra a casa di Noemi, quindi, Ilary ha solo la conferma di ciò che già sapeva, anche se, questa volta, deve intervenire pubblicamente”.