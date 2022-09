Ilary Blasi, un ex fidanzato: "Lei era una delle tante senza talento. Ha sfruttato Francesco Totti per fare carriera"

Ascolta questo articolo

Continua la battaglia a distanza di Fabrizio Corona nei confronti di Francesco Totti e Ilary Blasi. Dopo aver rilasciato un primo indizio sulla conduttrice de “L’isola dei famosi”, ora l’ex re dei paparazzi, come riportato dal sito “Quotidiano di Puglia“, ha intercettato Sean Brocca, l’ex fidanzato della Blasi.

Il modello, da sempre molto vicino a Fabrizio, non si è tirato indietro nel rilasciare alcune dichiarazioni su come siano andate le cose con la Blasi. Sean rivela che negli anni l’ex capitano della Roma avrebbe tradito più volte la moglie, e la conduttrice Mediaset avrebbe deciso di perdonare queste scappatelle solamente per continuare a fare carriera in televisione e nel mondo dello spettacolo in generale.

Le parole dell’ex fidanzato di Ilary Blasi

Inizialmente rivela di essere stato insieme a Ilary per un anno, non nascondendo che in quel periodo si è lasciato un po’ andare con le ragazze ma non l’avrebbe mai tradita. Ammette di averla comunque trascurata, probabilmente sia a causa della sua giovane età che della poca fiducia avuta nei suoi confronti.

“Durante gli ultimi 15 giorni di convivenza sapevo che si messaggiava con lui” aggiunge Sean parlando del primissimo periodo tra Ilary e Francesco: “Quando se n’è andata per andare a Roma, ho trovato nell’armadio della casa dove viveamo due lettere e un regalo. Probabilmente ci teneva, ma di fronte alle dichiarazioni d’amore di Totti non c’è stato nulla da fare. Ha fatto parte della mia vita e non provo alcun rancore, anzi, ricordo tante belle risate. Questo è quello che posso dirti, fratello… ti appoggio e ti voglio bene”.

Nonostante sia dalla parte di Fabrizio Corona, il modello non crede che sia stata una storia costruita a tavolino. Infatti è convinto dei veri sentimenti di Francesco Totti, nonostante i tradimenti negli anni, mentre pare avere più dubbi nei confronti di Ilary Blasi.

“Penso piuttosto che lei si sia sposata solo per convenienza, sfruttando il suo nome per fare carriera“ afferma con decisione Sean per poi concludere: “Lei era una delle tante senza talento e la sua carriera sarebbe finita con Passaparola, come tutte le altre. Alla fine lei l’ha lasciato quando lui ha “perso tutto” e dopo che si era ben sistemata. Lei sapeva e ha accettato per 20 anni perché le conveniva“.