Ilary Blasi, "Un colpo al cuore": dopo Totti perde anche lui

Ilary Blasi è uno dei volti più noti della televisione italiana, da anni alla conduzione dei programmi più seguiti dal grande pubblico, quali il Grande Fratello, L’isola dei famosi e Le iene. Purtroppo non sembra essere un bel periodo per la bella show girl, alle prese ultimamente con brutti grattacapi nella vita privata.

Dopo l’annuncio ufficiale della separazione da Francesco Totti, la nota show girl ha dovuto rinunciare anche ad un altro uomo molto importante della sua vita. Si tratta di un uomo con il quale ha condiviso tanto dal punto di vista professionale, e di cui, a quanto pare, ne dovrà fare presto a meno: ecco di chi si tratta.

Ecco chi ha perso

I problemi nella vita privata della nota conduttrice non sembrano aver minimamente scalfito la sua vita professionale. L’ex di Francesco Totti che è stata confermata ancora una volta al timone dell’Isola dei Famosi anche per la prossima edizione. D’altronde il successo dell’ultima stagione, conclusasi a giugno con la vittoria di Nicolas Vaporidis, ne ha reso inevitabile la sua riconferma.

Tuttavia se nella prossima edizione vedremo Ilary ancora affiancata da Luxuria, pare che dovrà fare a meno di una spalla altrettanto importante, cioè di Nicola Savino. Come riportato da Pipol Gossip, quest’ultimo passerà a sicuramente a Tv8, lasciando probabilmente il posto in studio ad Alvin, che nella passata edizione ricopriva invece il ruolo di inviato in Honduras.

Non c’è dubbio di come si tratti di una grande perdita per il programma, i telespettatori hanno sempre apprezzato Savino e la sua simpatia. Ilary Blasi dovrà rinunciare ad un collega fidato, con il quale si era creato un ottimo feeling in questi anni. Sicuramente nelle prossime settimane spunterà ufficialmente il nome di chi affiancherà Luxuria in studio, per il momento il favorito è Alvin, volto noto del programma.