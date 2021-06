Ilary Blasi torna sulla lite con Fabrizio Corona e svela un retroscena inedito

La quindicesima edizione de “L’isola dei famosi” è terminata e poco prima della finale, la conduttrice Ilary Blasi ha fatto un bilancio, trattando anche di argomenti diversi. Nello specifico è tornata a parlare della clamorosa lite avuta in tv con Fabrizio Corona, quando Ilary conduceva il “Grande Fratello Vip”. All’epoca Corona era stato invitato per un confronto con la sua ex Silvia Provvedi, ma finì per litigare con la Blasi.

L’acredine tra la moglie di Totti e Corona risale a molto lontano. Al lontano 2005. Allora Ilary era incinta del primogenito Cristian e prossima alle nozze con Francesco. Fabrizio divulgò uno scandalo che riguardava Totti, la storia destò scalpore e poi è finita nel dimenticatoio dato che Ilary e Francesco hanno dimostrato coi fatti che Corona aveva torto.

Ilary però aveva un conto in sospeso e ne ha “approfittato” del GF Vip per chiuderlo. Oggi, a distanza di qualche anno, la Blasi rilasciando un’intervista per “Il Fatto Quotidiano“, è tornata sull’argomento Corona svelando un retroscena inedito. La signora Totti ha dichiarato che nessuno conosceva le sue intenzioni, perché se lo avessero saputo non glielo avrebbero mai permesso.

“Non era preparata, se l’avessi detto a qualcuno non me l’avrebbero mai fatto fare. Lui sosteneva che io avessi posto un veto sulla sua presenza invece era il contrario, io lo volevo fortemente. C’era scompiglio dietro le quinte, sono partite chiamate, mi facevano segno di chiudere ma in quel momento me ne sono fregata, ho usato un mezzo pubblico per un fine privato. Per me quello non era più il reality era la mia vita, era una cosa tra me e lui. Rimarrà nella storia, io da spettatrice mi sarei divertita“, queste le parole della Blasi.

Effettivamente il momento è stato epocale e rimarrà nella storia della televisione. E quando Ilary dice che da spettatrice si sarebbe divertita, ha pienamente ragione. Gli spettatori si sono divertiti, eccome. Si è trattato di un momento davvero incandescente e tutti lo ricorderanno sempre. Sicuramente come essa stessa ha ammesso, ha utilizzato un mezzo pubblico per un fine privato, ma quella era la sua vita, la persona che doveva affrontare necessariamente e quello era l’unico modo.