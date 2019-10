Ilary Blasi svela perché la sua storia con Francesco Totti ha rischiato di finire

Cosa ne pensa l’autore

Antonio Sorice - Posso comprendere le parole di Ilary Blasi. Non è affatto una regola che le storie tra un calciatore e una velina siano destinate a durare poco. Se c’è vero amore, nulla potrà mettere in difficoltà la coppia, che proprio da pettegolezzi e dicerie anziché andare in crisi, troverà uno stimolo in più per rafforzare e rendere più profonda la propria unione.