Ilary Blasi svela i suoi sogni per il futuro: "Vorrei condurre il Festival di Sanremo"

Ilary Blasi viene dalla conduzione della quindicesima edizione de “L’isola dei famosi“, il reality show di Canale 5 che ha visto come opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Gli ascolti però non sono andati come sperati, e per questo motivo in passato si è parlato di una possibile cancellazione della trasmissione per dare spazio al ritorno de “La talpa“.

Al momento però si tratta solamente di semplici voci, siccome Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti di Mediaset non ha voluto sbilanciarsi su “L’isola dei famosi”. Intanto Ilary Blasi, intervistata dal settimanale “F” diretto da Luca Dini, ha voluto parlare sia del suo stop di due anni iniziato nel 2019 che dei suoi sogni per il futuro.

L’intervista rilasciata da Ilary Blasi

Escludendo “Eurogames“, una specie di remake di “Giochi senza frontiere” ed i due programmi estivi “Balalaika – Dalla Russia col pallone” e il “Summer Festival“, Ilary Blasi tra il 2019 e il 2020 ha deciso di staccare la spina dal piccolo schermo. Per molti questo allontanamento sarebbe derivato dai flop registrati dalle trasmissioni appena citate, ma a quanto pare la verità sarebbe diversa.

Come riportato da “BitchyF” Ilary Blasi, nell’intervista al settimanale “F”, afferma: “Quando Francesco Totti ha smesso di giocare abbiamo vissuto un mix di sensazioni sconosciute, bisognava metabolizzare il momento e superarlo. Smettere di giocare non è facile per un calciatore e sicuramente su Francesco hanno pesato turbolenze, paure, fragilità, dispiaceri. […] Io ho deciso di non lavorare per due anni, ho lasciato la conduzione del Grande Fratello Vip, ma penso sia normale che una coppia davanti alle difficoltà si unisca”.

Nonostante questo, Ilary Blasi rivela di non aver mai pensato di lasciare il mondo dello spettacolo in maniera definitiva e fare la bella vita alle spalle di Francesco Totti. L’ex letterina di “Passaparola” sottolinea che le cose con “Er Pupone” vanno nel migliore dei modi, ma le cose possono sempre cambiare velocemente e non vuole stare “appesa” a un uomo.

Il sogno di Ilary Blasi resta quello di ritornare alla conduzione del “Festival di Sanremo“, dopo l’esperienza poco fortunata insieme a Giorgio Panariello e Victoria Cabello nel 2006: “La speranza di tornarci con un ruolo più importante c’è, Sanremo è sempre Sanremo”.