Ilary Blasi smascherata dal re dei paparazzi Fabrizio Corona: "Ricordati cosa facevi…"

Ascolta questo articolo

“Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato“. Con questa frase Ilary Blasi ha comunicato la fine della sua storia d’amore con Francesco Totti, ex capitano della Roma e bandiera della Nazionale italiana di Calcio. La loro separazione ha destato sconcerto all’interno della pubblica opinione, e ancora oggi tutti si chiedono come mai quei bellissimi 17 anni di matrimonio siano finiti in un baleno.

La vicenda è stata molto chiacchierata anche negli ambienti del gossip, e tra i vip, alcuni dei quali ad esempio si sono scagliati già contro Ilary Blasi. Uno di questi è Fabrizio Corona, ex re dei paparazzi, che nelle scorse settimane ha criticato la showgiril romana affermando che le dichiarazioni di Ilary dopo la separazione “come al solito sono fuori luogo anche in momenti personali dolorosi”. E Corona non le manda a dire alla conduttrice, anzi ha rincarato la dose.

Le accuse di Corona

C’è da precisare che il malcontento tra la Blasi e Fabrizio Corona sarebbe nato ai tempi del Grande Fratello Vip. E proprio in quella occasione sarebbe accaduto un episodio che poi avrebbe segnato inevitabilmente il rapporto professionale che c’era tra la showgirl e l’ex re dei paparazzi. All’epoca il fatto fece molto discutere.

Corona era stato intervistato in studio da Ilary, che aveva chiesto lui chiarimenti sulla situazione tra lui e la fidanzata Silvia Provvedi. Parlando di Ilary Blasi, Fabrizio Corona si era lasciato andare ad una frase che è suonata come un rimprovero a Ilary. “Ricordati cosa facevi a 16 anni, ricordati da dove vieni“.

Il significato di questa frase è stato a lungo tenuto “nascosto”, poi a rivelarlo è stato lo stesso Corona, il quale ha spiegato che con quelle parole si voleva riferire a quando Ilary Blasi, adolescente, si recò da lui in agenzia assieme alla madre in quanto in quel periodo si stavano tenendo i provini per Passaparola. Lele Mora avrebbe notato Ilary, affermando che fosse perfetta per il ruolo di Letterina. Da lì Ilary avrebbe cominciato a frequentare l’ambiente di Fabrizio avendo delle “storielle” con alcuni uomini per poi, una volta andata in tv, conoscere Francesco Totti di cui si è innamorata, e poi incredibilmente separata.